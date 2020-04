Auswirkungen in der Region – Erleichterung bei Direktbetroffenen ist gross Dass Gartencenter, Kosmetikstudios und Coiffeursalons ab dem 27. April wieder geöffnet werden dürfen, stösst bei den Vertretern dieser Branchen grösstenteils auf Zustimmung und Freude. Christoph Buchs , Gabriel Berger

Die Gärtnerei Blumen Gerber & Co. in Steffisburg bedient ihre Kunden während des Lockdown ohne direkten Kontakt. Ab dem 27. April darf das Geschäft aber wieder geöffnet sein. Foto: Gabriel Berger

«Wir sind sehr, sehr erleichtert», sagt Ruedi Gerber. Der Co-Geschäftsleiter, der zusammen mit Stephan Nyffeler das Gartencenter Blumen Gerber & Co. in Steffisburg führt, ist glücklich über den jüngsten Entscheid des Bundesrats: «Der Mai ist jeweils unser umsatzstärkster, wichtigster Monat. Hätte der Lockdown für uns länger angedauert, wäre das existenzgefährdend geworden.» Gerber rechnet ab dem 27. April mit einem Kundenansturm, denn bereits in den letzten Wochen sei der sehr einfach gehaltene Onlineshop der Firma sehr gut gelaufen. Um für die nötige Hygiene im Laden sorgen zu können, seien unter anderem Schutzmasken und Plexiglasscheiben für den Kassenbereich bestellt worden.