Interlaken: Neue Infotafeln – Ermahnung jetzt auch grossformatig Auf neuen, grossen Plakaten will die Einwohnergemeinde Interlaken flanierende Ausflügler darauf aufmerksam machen, dass sie besser wieder nach Hause gehen würden. Bruno Petroni

Mit Informationstafeln wie hier am Höheweg macht die Einwohnergemeinde Interlaken jetzt auf die immer noch latente Corona-Gefahr aufmerksam. Foto: Bruno Petroni

Interlaken war noch nie verlegen, wenn es darum ging, unkonventionelle Plakate an die Strassenränder zu stellen. Seit wenigen Tagen stehen im ganzen Gemeindegebiet verteilt acht neue grossformatige Informationstafeln, welche auf die vom Bundesrat auferlegten Verhaltensregeln aufmerksam machen. In grossen Lettern steht darauf geschrieben: «Corona ist immer noch aktuell! Der Frühling ruft, das Wetter ist schön und warm, aber wir halten immer noch an den empfohlenen Massnahmen des BAG fest. Miteinander gegen Corona. Bleiben Sie zu Hause. Bitte. Alle.» Hans Peter Bühlmann, Polizeiinspektor der Einwohnergemeinde Interlaken: «Wir haben festgestellt, dass die Leute in den letzten Tagen allmählich coronamüde geworden sind und es mit den Vorsichtsmassnahmen nicht mehr so genau nehmen. Im Hinblick auf die bevorstehenden Ostertage wollten wir ein entsprechendes Zeichen setzen und die Leute darauf sensibilisieren, dass die Sache noch längst nicht ausgestanden ist.»