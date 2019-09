Es läuft nicht gut für Boris Johnson

EU-Kommission intensiviert die Notfall-Planung

Fast scheint es, als wäre der Brexit eine Naturkatastrophe, die demnächst über die EU-Mitgliedsstaaten hereinbricht. Die EU-Kommission hat ihre Notfallplanung für den immer wahrscheinlicheren Fall eines ungeordneten Austritts Grossbritanniens aktualisiert. So stellt Brüssel unter anderem Hilfe in der Höhe von 780 Millionen Euro in Aussicht. Die Mittel kommen aus Fonds, bei denen die Mitgliedsstaaten sonst Unterstützung beantragen können, um die Folgen von Überschwemmungen oder von Konjunkturschocks abzufedern. Konkret geht es um den Solidaritäts- und den Globalisierungsfonds, deren Gelder aufgestockt oder zum Teil umgewidmet werden können.

Die Millionen sollen Mitgliedsstaaten, Unternehmen und Arbeitnehmern zugutekommen, die im Falle eines ungeordneten Brexit besonders betroffen wären. Nicht alle EU-Staaten und Branchen sind gleich exponiert. Am stärksten vernetzt sind neben Irland die Beneluxstaaten. Aber auch die deutsche Wirtschaft muss mit Kollateralschäden rechnen.

Checkliste für Unternehmen

Angesichts der Lage in London bleibe ein EU-Austritt ohne Abkommen am 31. Oktober ein «möglicher, wenn auch nicht erstrebenswerter Ausgang», sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Alle Akteure seien erneut aufgefordert, sich auf ein No-Deal-Szenario vorzubereiten. Für Unternehmen veröffentlichte die EU-Kommission eine sechsseitige Checkliste mit Hinweisen zu künftigen Regeln, Genehmigungen, Zöllen und Steuern.

Die Behörden der Mitgliedsstaaten können über eine neue Kontaktstelle in Brüssel Expertise abrufen und sich koordinieren. Wer als Bürger eine Frage hat, kann gebührenfrei beim Call Center Europe Direct anrufen, dessen Betriebszeiten verlängert werden.

Die EU-Kommission brachte zudem Notfallplanungen für drei neuralgische Brexit-Punkte auf den letzten Stand. So gibt es Übergangsregeln für den Güter-, Personen- und Luftverkehr, um am 1. November in jedem Fall die wichtigsten Verbindungen aufrechterhalten zu können. Europäische und britische Fischer sollen zudem nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit ihre jeweiligen Fangrechte ausüben können. Ob Grossbritannien spanische oder französische Fangflotten weiter in ihren Küstengewässern fischen lässt, ist aber fraglich. Grossbritannien soll ferner ­weiter an EU-Programmen teilnehmen können, solange das Land weiter in den EU-Haushalt einzahlt.

Nicht nur hier zieht Brüssel die roten Linien. Über ein künftiges Handelsabkommen will die EU mit den Briten nur reden, wenn die Regierung in London die Rechte der rund drei Millionen EU-Bürger in Grossbritannien schützt, ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber Brüssel respektiert und das Friedensabkommen für Nordirland weiterhin einhält. Konkret geht es hier um den sogenannten Backstop, mit dem Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland verhindert beziehungsweise die Integrität des Binnenmarktes garantiert werden soll.

Kontrollen nicht geregelt

Aus Sicht der EU ist klar, dass auch bei einem No-Deal-Szenario die alten Streitpunkte rasch wieder auf den Tisch kommen müssten, bevor über eine künftige Beziehung geredet werden könnte. Die EU-Kommission betonte, dass die im Austrittsabkommen vorgesehen Backstop-Lösung die bisher einzige Option sein. Bei einem Austritt ohne Abkommen würde diese hinfällig. Nach wie vor ist unklar, wie die EU im Falle eines ungeordneten Brexit Kontrollen an der irischen Grenze vermeiden will.

Stephan Israel, Brüssel