Avenches Tattoo 2020 Ein grandioses Schauspiel in einer magischen Stätte. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

Das Avenches Tattoo wird in der magischen Stätte der römischen Arena von Avenches durchgeführt. Das im 1. Jahrhundert erbaute Amphitheater ist einzigartig in der Schweiz. Die Musiker produzieren als Virtuosen ihrer Kunst eine fesselnde Show mit Figuren und Bewegungen von phänomenaler Präzision zu populären und modernen Melodien.

Daten, Zeiten und Ort

Donnerstag, 3. September 2020, 20.30 Uhr Freitag, 4. September 2020, 21 Uhr Samstag, 5. September 2020, 17 und 21 UhrRömische Arena, Avenches

Preise für Erwachsene

Abendvorstellungen Kategorie E Fr. 73.- statt Fr. 88.- Kategorie F Fr. 63.- statt Fr. 78.- Kategorie G Fr. 53.- statt Fr. 68.- Nachmittagsvorstellung, 17 Uhr Kategorie E Fr. 55.- statt Fr. 70.- Kategorie F Fr. 45.- statt Fr. 60.- Kategorie G Fr. 35.- statt Fr. 50.-

Preise für Kinder

Abendvorstellungen Kategorie E Fr. 36.50.- statt Fr. 44.- Kategorie F Fr. 31.50- statt Fr. 39.- Kategorie G Fr. 25.50.- statt Fr. 33.- Nachmittagsvorstellung, 17 Uhr Kategorie E Fr. 27.50.- statt Fr. 35.- Kategorie F Fr. 22.50.- statt Fr. 30.- Kategorie G Fr. 17.50.- statt Fr. 25.-

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do) Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch

Konditionen

Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card, weitere können zum regulären Preis dazugebucht werden. Die Anzahl vergünstigter Tickets ist limitiert. Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.- Gebuchte Tickets können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Links

Avenches TattooWetterinformationen