Ecuador und Galápagos Vulkane, Regenwald & einmalige Tierwelt

Anmeldung

cotravel

weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm

Diese Reise verbindet auf einzigartige Weise drei unterschiedliche geografische Zonen. Im Urwald des Amazonasbeckens paddeln Sie durch Flussarme, die Andenkette bildet Ihren Wegweiser in den Süden, und im Pazifik entdecken Sie die Galápagos-Inseln. Röbi Koller ermöglicht Ihnen mit seinem feinen Gespür für menschliche Themen einmalige Begegnungen und Ulrich Achermann gibt Ihnen Einblicke in Wirtschaft und Politik.

Reisedatum

7. bis 23. Oktober 2020

Reiseprogramm

1.–2. Tag: Hinreise und Quito Mit KLM fliegen Sie von Zürich via Amsterdam nach Quito. Sie erkunden die Hauptstadt Ecuadors mit deren Unescogeschützten Altstadt, modernen Vierteln und blicken vom Stadthügel Panecillo in die Ferne. Am Nachmittag stehen Sie am Äquator, ein Bein auf der Süd- und eines auf der Nordhalbkugel. Es folgt ein Willkommensdinner am Abend.

3.–6. Tag: Napo Wildlife Center Per Flugzeug gelangen Sie nach Coca im Amazonasbecken. Auf motorisierten Kanus fahren Sie auf dem Rio Napo tief in den Dschungel hinein. Drei Nächte verbringen Sie im schönen Napo Wildlife Center im Yasuní-Nationalpark. Mit Naturführern unternehmen Sie Exkursionen im Regenwald. Beim Besuch eines Añangu-Stammes erfahren Sie mehr über deren Lebensweisen und Herausforderungen. Flug zurück nach Quito für eine Übernachtung.

7. Tag: Cotopaxi-Nationalpark und Latacunga Der Cotopaxi (5897 m) ist einer der höchsten noch aktiven Vulkane der Welt. Sie lernen mehr zur Flora und Fauna und sehen mit etwas Glück wilde Pferde an der Laguna Limpiopungo. Am Nachmittag besuchen Sie eine Rosenplantage in Latacunga. Die Nacht verbringen Sie in einer historischen Hacienda im Kolonialstil.

8.–9. Tag: Quilotoa-Lagune und Chimborazo Heute spazieren Sie zur türkisgrünen Kraterlagune Quilotoa. Im Künstlerdorf Tigua treffen Sie einheimische Indígenas. Sie durchstreifen den bunten und traditionellen Markt in Guamote. Auf dem Weg zum Vulkan Chimborazo besuchen Sie zum Mittagessen eine indigene Familie. Die Fahrt bringt Sie immer höher auf 4800 m, mit Schnee ist hier das ganze Jahr zu rechnen.

10.–11. Tag: Nariz del Diablo, Ingapirca und Cuenca Sie fahren durch das Andenhochtal nach Alausí, wo die spektakuläre Bahnstrecke rund um die Teufelsnase auf Sie wartet. Danach besichtigen Sie die aus dem 15. Jh. stammenden Inkaruinen Ingapirca. Die Reise führt weiter in die Kolonialstadt Cuenca. Nach dem Rundgang durch die historische Altstadt erhalten Sie einen Einblick in die Herstellung kunstvoller Keramiken, Gold- und Silberschmuck.

12.–13. Tag: Guayaquil und Galápagos Auf Ihrer Fahrt an die Pazifikküste wird das Klima immer tropischer. In Guayaquil angekommen erkunden Sie die lebhafte, moderne Stadt zu Fuss. Nach einer Übernachtung fliegen Sie auf die Galápagos-Inseln und gehen an Bord Ihres Expeditionsschiffs. Beim Schnorcheln erspähen Sie mit etwas Glück Galápagos-Pinguine, Seelöwen oder Meeresschildkröten.

14.–15. Tag: Expeditionsschiff M/V Galápagos Legend Auf täglichen Landgängen entdecken Sie das Tier- und Pflanzenparadies: unzählige Vogelarten, Landleguane, OpuntiaKakteen und Kraterlandschaften erwarten Sie auf den Inseln Bartolome, Plaza Sur, North Seymour und San Cristobal.

16.–17. Tag: Galápagos und Heimreise

Sie besuchen eine Brutstation für Riesenschildkröten und kommen so den Giganten näher. Anschliessend fliegen Sie zurück nach Guayaquil und treten dort den Rückflug via Amsterdam nach Zürich an.

Preis pro Person

Fr. 11 500.– Doppelzimmer

Fr. 1 690.– EZ-Zuschlag Festland

Fr. 1 550.– EZ-Zuschlag Galápagos

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen

Leistungen

Internationale Flüge mit KLM in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen von

Fr. 360.–, Stand November 2019), Inlandsflüge nach Coca sowie auf die

Galápagos und zurück

Alle Transfers, alle Eintritte und Gebühren

Hotelunterkünfte und 3 Übernachtungen in einer Aussenkabine Standard

Plus auf dem Expeditionsschiff M/V Galápagos Legend auf der Basis

Doppelzimmer

Halbpension, Vollpension im Napo Wildlife Center und auf dem

Expeditionsschiff

Andere Transportmittel (Zug)

Trinkgelder für lokale Leistungsträger

Begleitung durch lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter, cotravel Reiseleitung

Begleitung und Moderation durch Röbi Koller an 8 Reisetagen

Fachvorträge und Begleitung durch Ulrich Achermann an 7 Reisetagen

Nicht inbegriffen

Getränke

Versicherungen

Persönliche Auslagen

Impfungen

Organisation und Buchung

Es gelten die allgemeinen Vertragsund Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG, Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds

Buchung, Informationen und Detailprogramm

cotravel, DER Touristik Suisse AG, Gerbergasse 26, 4001 Basel Tel. 061 308 33 00, cotravel@cotravel.ch

Ihre Experten auf der Reise

Röbi KollerWährend 8 Tagen begleitet er Sie als Moderator und Vermittler. Seine weitreichenden Erfahrungen aus verschiedenen Tätigkeiten in Hilfsorganisationen und als Journalist wird er mit der Gruppe teilen. Ulrich Achermann begleitet Sie während 7 Tagen. Der bekannte Korrespondent, seit über 30 Jahren in Südamerika wohnhaft, ermöglicht Ihnen Einblicke in wirtschaftliche, politische und soziale Themen.