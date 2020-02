Leserreise Borneo Eine tierisch faszinierende Reise durch den Dschungel.

Auf dieser exklusiven geführten Leserreise nach Borneo treffen Sie auf atemberaubende Flora und eine faszinierende, exotische Fauna. Die drittgrösste Insel der Welt gehört weltweit zu den absoluten Höhepunkten für Natur- und Tierfreunde. Zusammen mit Ihrem Experten, Dominik Kelundek, erkunden Sie abseits der grossen Touristenmassen die ältesten Regenwälder der Erde und machen unter anderem unvergessliche Begegnungen mit dem vom Aussterben bedrohten «Waldmenschen», dem Orang Utan.

Reisedaten

27. September bis 12. Oktober 2019 (Ausgebucht) 17. April bis 2. Mai 2020

Reiseprogramm

1. Tag: Anreise Flug mit Singapore Airlines via Singapur nach Kuala Lumpur.

2. Tag: Kuala Lumpur Erkundung der Hauptstadt Malaysias mit seiner imposanten Architektur. WillkommensAbendessen mit einmaliger Aussicht auf die Skyline der Millionenmetropole.

3. Tag: Kuala Lumpur Ausflug zu den Kalksteinhöhlen von Batu, welche mehrere wichtige hinduistische Tempel beherbergen. Zurück in der Stadt spazieren Sie durch die grösste Volière der Welt.

4. Tag: Reise nach Borneo Weiterflug nach Kuching, der Hauptstadt Sarawaks und zweifellos eine der attraktivsten Städte Südostasiens.

5. Tag: Erste Begegnung mit dem Waldmenschen Sie treffen auf Orang Utans, welche entweder aus den Händen von Schmugglern befreit oder als Jungtiere alleine im Regenwald aufgefunden wurden. Die Gründer dieser NGO geben Ihnen spannende Einblicke in die herausfordernde Artenschutzarbeit vor Ort. Abends suchen Sie gemeinsam nach nachtaktiven Tieren.

6. Tag: Idylle im Hochland Umgeben von ursprünglichem Regenwald liegt das Borneo Highland Resort auf rund 1000 m.ü.M. Geniessen Sie bei einer Wanderung die Ruhe und Abgeschiedenheit, welches ein Paradies für Vogelliebhaber ist.

7. Tag: Überland zum Batang Ai Nationalpark Malerische Fahrt zum Stausee von Batang Ai. Ihre Unterkunft ist im Stil der Iban Langhäuser inmitten der einzigartigen Natur erbaut worden.

8. Tag: Kennenlernen der Iban Per Langboot gelangen Sie zu einem Stamm der Iban welche Ihnen ihre Lebensweise und Kultur näherbringen. Auf einer Wanderung mit zwei erfahrenen Iban machen Sie sich auf die Suche nach wilden Tieren wie Makakken, malayischen Bären sowie Orang Utans.

9. Tag: Kuching Rückfahrt in die Hauptstadt. Unter anderem legen Sie Halt bei einem malerischen Wasserfall ein, der zum Baden einlädt.

10. Tag: Leben im Fischerdorf Weiterreise in kaum touristische, wilde Gebiete Sarawaks. In einem kleinen, authentischen Fischerdorf erhalten Sie spannende Einblicke in das Leben eines Fischers und essen gemeinsam zu Abend.

11. Tag: Wanderung im Küstenregenwald Der nahegelegene Nationalpark ist nur per Boot erreichbar und verfügt über lange, menschenleere Sandstrände mit kristallklarem Wasser und ungestörtem Küstenregenwald. Sie wandern auf grösstenteils naturbelassenen Pfaden und suchen unter anderem nach dem majestätischen Nashornvogel.

12. Tag: Auf der Suche nach nachtaktiven Tieren Die Unterkunft für die nächsten Tage begeistert jeden Naturliebhaber. Sie übernachten in komfortablen Baumhäusern umgeben von geschütztem Regenwald. Abends geht’s auf Pirsch. Die ungestörte Lage ermöglicht Sichtungen von fliegenden Lemuren und vielen weiteren nachtaktiven Tieren.

13. Tag: Auf die Satang Inseln Mit etwas Glück sehen Sie unterwegs die raren Irrawaddy-Delfine. Auf den Satang Inseln haben Sie Zeit die einmalige Natur zu geniessen und im klaren Wasser zu baden oder schnorcheln.

14. Tag: Bako Nationalpark Der erste Nationalpark des Landes bietet gute Möglichkeiten auf die gefährdeten Nasenaffen oder auch auf Bartschweine und Warane zu stossen. Schliesslich haben Sie noch Zeit den Traumstrand zu geniessen.

15. Tag: Rückreise Der Tag steht bis zur Abreise am Nachmittag zur freien Verfügung. Abends Rückflug in die Schweiz.

16. Tag: Zürich Ankunft am frühen Morgen in Zürich. Programmänderungen vorbehalten.

Teilnehmerzahl

Mind. 10, max. 14 Personen

Preis pro Person

Pauschalpreis pro Person

Fr. 6'350.– im Doppelzimmer

Fr. 7'350.– im Einzelzimmer

Fr. 1'150.– Zuschlag Internationale Flüge in Premium Economy Klasse

Fr. 2'990.– Zuschlag Internationale Flüge in Business Klasse

Fr. 120.– CO2-neutral fliegen

Leistungen

Langstreckenflüge mit Singapore Airlines in Economy Klasse inkl. Taxen Gebühren

Inlandflug Kuala Lumpur – Kuching mit lokale Fluggesellschaft in Economy Klasse, inkl. Taxen und Gebühren

Unterkunft in den aufgeführten Hotels

Tägliches Frühstück, 14 Mittag-, 13 Abendessen

Fotografische Reisebegleitung durch Rémy Steiner ab/ bis Zürich

Lokale, Deutsch sprechende Reiseleitung

Begleitung durch den Fachexperten Dominic Kelundek während 5 Tagen

Unterkunft und Mahlzeiten wie beschrieben

Transfers und Ausflüge in klimatisierten Fahrzeugen

Sämtliche Eintrittsgelder

tourasia Reisedokumente

Organisation und Buchung

Es gelten die Allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen der tourasia Roemer AG, Wallisellen. Mitglied des Reisegarantiefonds tourasia.

Für weitere Informationen

Tel 043 233 30 90, groups@tourasia.ch, www.tourasia.ch

Ihr Experte auf der Reise

Dominic Kelundek wurde in Sarawak geboren und stammt von den beiden Stämmen Melanua und Iban ab. Heute ist er einer von wenigen Menschen auf der Welt, die erwachsene Orang Utans rehabilitiert und ein angeborenes Verständnis für ihre individuelle Persönlichkeit und ihren Charakter hat. Dominic spricht fliessend Englisch und freut sich Ihnen während 5 Tagen sein immenses Wissen über Kultur, Flora und Fauna weiterzugeben.