Leserreise Walsafari und Polarlicht Begeben Sie sich auf die Suche nach diesen faszinierenden Meeresbewohnern.

Detailliertes Reiseprogramm Ungefähr 350 Kilometer nördlich des Polarkreises rund um die Insel Kvaløya kommen im frühen Winter grosse Heringschwärme aus der Barentssee, um in den Fjorden zu überwintern. Dies lockt verschiedene Walarten in grosser Zahl an. An Bord des Motorseglers «Rembrandt van Rijn» begeben wir uns in den Fjorden auf die Suche nach diesen faszinierenden Meeresbewohnern.

Reisedaten

Freitag, 22. bis Samstag, 30. November 2019

Reiseprogramm

1. Tag: Zürich –Tromsø Individuelle Anreise nach Zürich Flughafen und Übernachtung im Park Inn by Radisson. Falls Sie möchten, können Sie am Abend Ihren Reiseleiter Roger Canali bei einem informellen Treffen kennenlernen. 2. Tag: Tromsø Früh morgens Check-out und Transfer zum Flughafen mit Shuttle-Bus. Abflug ab Flughafen Zürich nach Tromsø, die sogenannte Hauptstadt der Arktis. Transfer zum Hafen, wo das Gepäck abgegeben wird. Anschliessend haben sie noch etwas Zeit um sich das charmante Tromsø anzuschauen – schlendern Sie durch die Strassen mit farbenfrohen Häusern und Läden oder geniessen Sie einen Kaffee in einem der vielen Kaffeehäuser. Um 17 Uhr Einschiffung auf die «Rembrandt van Rijn» und Kabinenbezug. Nach einem ersten Abendessen an Bord fährt die Rembrandt van Rijn los in Richtung Norden. 3. Tag: Langsundet Fjord Wir steuern in Richtung Nordosten, in den Langsundet Fjord. In diesem herrlichen Fjord planen wir eine Anlandung beim kleinen Dorf Hansnes: Wir versuchen, eine Wanderung zum 306 Meter hohen Aussichtshügel Storheia zu unternehmen, um einen Rundumblick über den Fjord einzufangen. Die Nacht verbringen wir im Dyrsfjorden an der Nordspitze der Insel Ringvassøya. 4.–6. Tag: Vengsøyfjorden und Kaldfjorden Die nächsten Tage verbringen wir im Vengsøyfjorden und Kaldfjorden, einem Gebiet, in dem in den letzten Jahren viele Wale gesichtet wurden. Wenn die Wale – zum Teil fast zum Greifen nahe – am Schiff vorbeischwimmen, ist das ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst! Neben Walen können wir vielleicht auch Seeadler beobachten, die ihren Teil an der Hering-Mahlzeit einfordern. Am Nachmittag, wenn das Tageslicht schwindet, unternehmen wir kurze Wanderungen in der Gegend und hoffen, dass sich bei klarem Abendhimmel die «Tricky Lady», wie das Polarlicht manchmal genannt wird, zeigt. 7. Tag: Insel Sommarøy Wir setzen unsere Umsegelung von Kvaløya fort und nehmen Kurs auf die kleine Insel Sommarøy. Auch hier gibt es gute Möglichkeiten, das Polarlicht zu sehen. Die Insel bietet zudem viele Wandermöglichkeiten. Deshalb verbringen wir hier den letzten Tag um die Küste mit ihren kleinen Buchten und weissen Stränden zu erkunden. Von der Spitze des 211 Meter hohen Mount Hillesøya haben wir einen hervorragenden Panoramablick auf die zerklüftete Küste. 8. Tag: Rückfahrt nach Tromsø Im Verlauf des Tages fahren wir zurück in Richtung Tromsø (Ankunft ca. um 14 Uhr). Am Nachmittag können wir noch ein paar Stunden in Tromsø verbringen um letzte Souvenirs einzukaufen oder weitere Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Anschliessend geniessen wir den letzten gemeinsamen Abend an Bord der «Rembrandt van Rijn». 9. Tag: Tromsø–Zürich Nach dem Frühstück Transfer mit dem öffentlichen Bus zum Flughafen und Rückreise nach Zürich. Von Zürich Flughafen aus individuelle Heimreise. Programmänderungen vorbehalten: das hier beschriebene Tagesprogramm dient nur zur groben Orientierung. Der Expeditionsleiter plant die Route gemäss den Verhältnissen vor Ort und den aktuellen Gegebenheiten sowie Tierbeobachtungen.

Preise pro Person (bei Doppelbelegung)

Doppelkabine Innen Fr. 4'650.- Doppelkabine mit Bullaugen Fr. 4'980.-

Zuschläge

Einzelperson in geteilter Doppelkabine Fr. 250.– (Einzelreisende können sich eine Doppelkabine mit einem Passagier des gleichen Geschlechts teilen) Kleingruppe (15–19 Personen) Fr. 350.– Garantierte Einzelkabine 50% des Reisepreises (Preisänderungen vorbehalten)

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 30 Personen

Leistungen

• Schweizer Reiseleitung ab/bis Zürich • Flug Zürich –Tromsø–Zürich (Umsteigeverbindungen) • Flughafen- und Sicherheitstaxen • 1 Übernachtung in einem guten Mittelklassehotel in Tromsø, inkl. Frühstück • 7 Übernachtungen auf der «Rembrandt van Rijn» in der gebuchten Kabinenkategorie, inkl. Vollpension und Kaffee/Tee • Expertenteam an Bord, welches geführte Landausflüge und Vorträge anbietet (in Englisch) • Alle Landausflüge während der Schiffsreise • Transfers gemäss Programm

Nicht inbegriffene Leistungen

• Getränke • Nicht aufgeführte Mahlzeiten • Persönliche Auslagen • Optionale Ausflüge in Tromsø • Annullations- und SOS-Schutz • Trinkgelder