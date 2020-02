Schottland-Kreuzfahrt ins Herz der Highlands 11-tägige Kreuzfahrt von Glasgow zu den Highlights der schottischen Westküste, zum Loch Ness und nach Edinburgh.

1 / 4

Anmeldung

Atlas Reisen

Weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm

Die MV Lord of the Glens führt Sie durch die Gewässer der schottischen Küste und durch den Kaledonischen Kanal, der nicht nur die berühmten Lochs von Schottland verbindet, sondern auch mitten durch die sagenumwobenen Highlands führt. Erleben Sie historische Burgen und Schlösser, malerische Küstenorte und zauberhafte Gärten! Ihre Reise endet in der schottischen Kulturmetropole Edinburgh.

Reisedatum

20. bis 30. September 2020

Reiseprogramm

1. Tag: Auf nach Schottland! Flug von Zürich nach Edinburgh. Transfer nach Glasgow und Zimmerbezug. Willkommens- Dinner.

2. Tag: Glen Coe Busfahrt in die grandiose Berg-Einsamkeit der Highlands. Besuch der Glengoyne- Destillerie. Anschliessend entdecken Sie Glen Coe, dass auch das Tal der Tränen genannt wird. In Kyle of Lochalsh gehen Sie an Bord der MV Lord of the Glens und beziehen Ihrer Kabine. Begrüssungs- Dinner an Bord.

3. Tag: Isle of Skye Ausflug ins Dorf Plockton und zum Eilean Donan Castle. Mittagessen auf dem Schiff. Ihr Schiff nimmt Kurs zur Isle of Skye. Sehen Sie das McDonald-Clan-Zentrum und reizende Gärten. Bootsfahrt oder Wanderung zum Ort Inverie am Loch Nevis. Geniessen Sie im entlegensten Pub Grossbritanniens ein Bier!

4. Tag: Isle of Eigg/Isle of Mull Sie gelangen über die Inseln der Inneren Hebriden zur winzigen Isle of Eigg. Erhalten Sie einen Eindruck der kleinen Gemeinde, welche ganze 90 Einwohner zählt. Unterwegs zur Isle of Mull können Sie Ausschau halten nach Seevögeln, mit etwas Glück sehen Sie auch Delfine, Robben und Wale. Nachmittags freie Zeit in Tobermory.

5. Tag: Isle of Iona Durch den Sound of Mull schippern Sie nach Craignure. Ausflug zur Isle of Iona. Sie besuchen das mittelalterliche Kloster und die Grabstätte von nicht weniger als 48 schottischen Königen. Von der Isle of Mull setzt Ihr Schiff nach Oban über. Ihr Tagesziel ist nicht nur besonders reizvoll gelegen, sein Ruf als Seafood Capital Schottlands verheisst dem Fischfreund besondere Gaumenfreuden.

6. Tag: Neptune’s Staircase Über die Neptune’s Staircase, acht miteinander verbundene Schleusen, fährt die Lord of the Glens in den Kaledonischen Kanal ein. Von Banavie am Fusse von Grossbritanniens höchster Erhebung, dem Ben Nevis, unternehmen Sie einen Ausflug zum Glenfinnan-Viadukt.

7. Tag: Kaledonischer Kanal Über Loch Lochy und entlang der Laggan Avenue passieren Sie den Kaledonischen Kanal auf dem Weg nach Fort Augustus, wo Ihnen noch etwas Zeit für einen nachmittäglichen Landgang verbleibt.

8. Tag: Loch Ness Ihr Schiff überquert den sagenumwobenen Loch Ness, dessen bekanntester Bewohner, Nessie, allerdings seltener aus dem See als in den Schlagzeilen auftaucht. Vorbei am Urquhart Castle geht es nach Inverness. Auf dem Schlachtfeld von Culloden erfahren Sie zahlreiche spannende Details zur Schlacht. Captain’s Dinner an Bord der MV Lord of the Glens.

9. Tag: Burgen der Highlands Ausschiffung und Fahrt nach Edinburgh. Auf dem Weg Besichtigung von Cawdor Castle und Blair Castle. Nach einem erlebnisreichen Tag erreichen Sie die zweitgrösste Stadt Schottlands, welche mit ihrem mittelalterlichen Charme bezaubert.

10. Tag: Edinburgh Morgens Stadtrundgang durch die Innenstadt. Die Royal Mile verbindet Holyrood Palace, den schottischen Sitz der britischen Königin, mit dem berühmten Edinburgh Castle. Anschliessend Besichtigung der königlichen Yacht Britannia. Gehen Sie an Bord und entdecken Sie die royalen Gemächer und die deutlich engeren Kabinen der Schiffs-Crew!

11. Tag: Heimreise Flug von Edinburgh nach Zürich. Individuelle Heimreise.

Preise pro Person in DZ/Doppelkabine*:

Standard, James Watt Deck CHF 6690.–

Standard, David Roberts Deck CHF 7490.–

Standard, Alexander Graham Bell Deck CHF 8350.–

Superior, David Roberts Deck CHF 8350.–

Zuschläge Einzelbelegung in DZ/Doppelkabine*:

Standard, James Watt Deck CHF 3390.–

Standard, David Roberts Deck CHF 4050.–

*Beim Flugpreis handelt es sich um einen Richtpreis, definitiver Flugpreis im November 2019

Teilnehmerzahl

Mind. 18, max. 26 Personen

Leistungen

Flug ab/bis Zürich in Economy-Klasse inkl. Taxen *

1 Übernachtung im Komfort-Hotel in Glasgow

7 Übernachtungen an Bord der MV Lord of the Glens

2 Übernachtungen im Komfort-Hotel in Edinburgh

10x Frühstück, 9 x Mittagessen, 9x Abendessen

Alle Ausflüge, Landgänge und Besichtigungen deutschsprachig laut Reiseverlauf

Alle Eintrittsgelder und Gruppentransfers im Zielgebiet laut Reiseverlauf

Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort

Nicht inbegriffen

Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke

Persönliche Auslagen und Trinkgelder

Versicherung

Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit Atlas Reisen. Es gelten die AGB der Atlas Reisen/Media Touristik AG. Mitglied des Reisegarantiefonds

Buchung, Informationen und Detailprogramm:

Atlas Reisen, Weinbergstrasse 149, Postfach, 8042 Zürich Tel. 044 259 80 08 gruppen@atlas-reisen.ch www.atlas-reisen.ch

Ihre Expertin auf der Reise

Johanna Schuster, ursprünglich aus Deutschland, lebt seit Anfang der 90er Jahre in Schottland und ist seit über 25 Jahren als Reiseleiterin tätig. Die ausgebildete Geologin bringt, mit fundiertem Wissen und Begeisterung für ihre Wahlheimat, ihren Gästen Natur, Geschichte und Leben im schottischen Hochland nahe. Ihr Wissen rundet sie mit Charme und einer guten Portion Herzblut ab.