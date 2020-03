18. Museumsnacht 2020 Ein weiteres Mal öffnen die Museen der Stadt Bern nachts Ihre Tore. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Datum, Zeit und Ort

Freitag, 20. März 2020, 18 Uhr bis 2 Uhr in verschiedenen Kulturhäusern in Bern

Preise für Abonnenten

Erwachsene Fr. 15.- statt Fr. 25.- Kinder gratis Mini-Tickets bis 16 Jahren Tickets berechtigen zum Eintritt in die Kulturhäuser inkl. Shuttles und ÖV (Zonen 100/101 ab 17 Uhr bis Betriebsschluss)

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do) Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.chKonditionen Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card. Die Anzahl vergünstigter Tickets ist begrenzt. Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.- Gebuchte Tickets können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Links

MuseumsnachtProgramm

Online-Formular