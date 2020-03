Loubegaffer – Fasnacht, Fassnacht und das Orakel Küssende Poeten und Rapper, beraubte Fussballer und der Stadtpräsident als Orakel – unter Berns Lauben haben sich einige Geschichten zugetragen. Claudia Salzmann

Der Berner Rapper Baze wurde am Wochenende an den Swiss Music Awards mit dem «Artist Award» ausgezeichnet. Der eher grummelige Rapper zeigte sich in den sozialen Medien erstaunlich rührselig und schrieb: «Alle Liebe geht an meine Leute von Chlyklass, Boys on Pills, Tequila Boys, Temple of Speed, Kraake & Squishy Boyz, der «Bruchstück»-Band, Perron 3!!! Und an alle, die mich seit ewig begleiten.» Er war so in Hochform, dass er zudem seine Bruderliebe zu Endo Anaconda mit einem dicken «Muntsch» gestand.