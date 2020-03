Kolumne – Fastenzeit Über die Vielschichtigkeit des Fastens – historisch, körperlich und digital. Süsser Schlusspunkt inklusive… Meinung Peter Wenger

Aus die Maus. Ob mit oder ohne bewilligte Fasnacht, die Narren sind wieder zu Hause. Wir befinden uns in der trostlosen, aschgrauen Fastenzeit. In den katholischen Gegenden begann die vierzigtägige Zeit ohne Fleisch, Alkohol und andere Laster am Aschermittwoch. Doch zuvor wird in Luzern am «Schmutzige Donnschtig, Güdismäntig u Güdiszischtig» noch mal richtig auf die Pauke gehauen, die Lampe gefüllt und, und, und. Tolle drei Tage. Ich habe diese Auszeit als junger, lediger Bursche ein paar Jahre in Luzern genossen. Und wie, es war «rüdig» schön. Als Landei «vo ännet em Brünig», aus dem reformierten Berner Oberland, wurde ich von meinen Kollegen mitgezerrt…