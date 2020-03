Kandersteg: Erneuter Felssturz – Felsbrocken auf die Gasterntalstrasse Schon wieder: Ein Felssturz verschüttete die Gasterntalstrasse auf einer Meereshöhe von rund 1300 Metern. Das Ausmass der Beschädigungen ist momentan noch nicht klar. Bruno Petroni

So sieht es in der Kluse auf der Gasternstrasse nach dem neusten Felssturz vom Donnerstag aus. Foto: PD

13 Monate nach dem Felssturz in der sogenannten Kluse oberhalb von Kandersteg sind am Donnerstag an selber Stelle erneut riesige Felsbrocken auf die historische Gasterntalstrasse gestürzt. Über das Ausmass der Schäden ist zur Stunde nichts bekannt. Anhand der ersten Bilder kann aber davon ausgegangen werden, dass es sich um einen Felssturz von ähnlichem Volumen handelt wie vor einem Jahr.