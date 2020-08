Ticketverlosung Porzikino – Filmgenuss mit dem Langenthaler Tagblatt Am Freitag startet auf dem Porziareal das spontane Open-Air-Kino. Wir verlosen 2x2 Eintritte nach Wahl.

Den Auftakt zur sechsteiligen Filmreihe macht die Doku «Wild Plants» aus dem Jahr 2016. Filmstill: PD

Normalerweise wären in den letzten Tagen Filme in der Langenthaler Marktgasse gelaufen – und ab Donnerstag würde das Wuhrplatzfest ins Stadtzentrum locken. Doch im Corona-Sommer 2020 ist nichts normal, schon gar nicht im Kulturbetrieb. Was wiederum eine Gruppe von Langenthalern veranlasst hat, zu testen, was trotzdem möglich ist. «Spontan» ist und nennen sie ihr Open-Air-Kino, das ab Freitag auf dem Porziareal durchgeführt wird. Mit sechs Filmen und auf maximal 150 Personen beschränkter Gästezahl.