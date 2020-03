Trotz Coronavirus – Flybair hält am Starttermin fest Die Coronakrise trifft die Flugbranche derzeit besonders hart. Die neue Berner Airline Flybair will aber dennoch wie geplant Anfang Mai abheben. Quentin Schlapbach

Flybair will den Traum einer rentablen Berner Airline wahr werden lassen – trotz turbulenter Startphase. Foto: Christian Pfander

Der Zeitpunkt, eine neue Airline zu lancieren, könnte kaum ungünstiger sein. Wegen des Coronavirus sagten in den vergangenen Tagen zahlreiche Fluggesellschaften ihre Flüge ab. Allein die Lufthansa-Gruppe – zu der auch die Swiss gehört – gab am Mittwoch bekannt, dass sie bis Ende April insgesamt 23’000 Flüge streichen wird. Der Tourismus auf der gesamten Erdkugel kommt in diesen Tagen fast vollständig zum Erliegen.