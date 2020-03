Trotz Coronavirus – Neues Paketzentrum Ostermundigen eröffnet Die Post hat am Donnerstag in Ostermundigen ein neues regionales Paketzentrum in Betrieb genommen. Es ist dies das zweite von insgesamt vier neuen regionalen Paketzentren in der Schweiz.

Zur Entlastung des Sortierzentrum in Härkingen (im Bild) wurde am Donnerstag in Ostermundigen ein neues regionales Paketzentrum eröffnet. Pakete werden im Paketpostverteilzentrum in Haerkingen, Solothurn, auf Foerderbaendern transportiert, aufgenommen am 29. Mai 2002. In Haerkingen befindet sich eines der vier grossen Verteilzentren der Post. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) : FILM] Bild: Keystone

In Ostermundigen werden im neuen regionalen Paketzentrum, das am Donnerstag in Betrieb genommen wurde, nun Priority-Pakete aus Bern und dem Berner Oberland sortiert. Das schreibt die Post in einer Mitteilung vom Donnerstag,. Damit soll das bestehende Sortierzentrum im solothurnischen Härkingen entlastet werden.

Das erste regionale Paketzentrum wurde im Oktober 2019 in Cadenazzo (TI) ans Netz angeschlossen. Zwei weitere Zentren entstehen in Vétroz (VS) und Untervaz (GR). Die Post antwortet mit den neuen Paketzentren auf das starke Wachstum bei den Paketmengen sowie auf die steigende Erwartung der Kunden, Sendungen so rasch wie möglich zu erhalten.

5000 Pakete pro Stunde

«Mit der Investition von rund 8 Millionen Franken in die neue Sortierinfrastruktur in Ostermundigen machen wir einen wichtigen Schritt, um die Paketverarbeitung fit für die Zukunft zu machen»: So wird Dieter Bambauer, Leiter PostLogistics und Mitglied der Post-Konzernleitung, in der Mitteilung zitiert.

«Durch die direkten Anschlüsse an das bestehende Verkehrsnetz und die Verarbeitung der Pakete in der Region verbessern wir unsere Logistikprozesse deutlich», sagt Bambauer weiter.

Die neue Sortieranlage bewältigt rund 5000 Pakete pro Stunde. Am neuen Standort arbeiten 50 Angestellte. Ein Grossteil davon wurde nach Angaben der Post neu rekrutiert.

( sih )