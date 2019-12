Wie beurteilen Sie als Psycho­analytiker gleichgeschlechtliche Elternschaft? Nimmt man damit einem Kind nicht die Möglichkeit, sich (s)eine Identität in der Triade Vater, Mutter, Kind zu erarbeiten??G. K.



Liebe Frau K.

Kann man zu diesem Thema etwas Spezifisches «als Psychoanalytiker» beitragen? Ich bezweifle das. Psychoanalyse funktioniert rückwärtsgewandt; sie liefert keine «Risikoanalyse» für die Zukunft. Was es jedoch gibt, sind «Experten» (psychoanalytische, pädagogische, psychiatrische etc.), die fortwährend irgendeinen «Alarm schlagen». Sei es, dass unsere Kinder Tyrannen werden oder verblöden, weil die 68er sie verwöhnen oder der Computer den kindlichen Geist tötet oder was sich dergleichen Bestseller-Autor*innen sonst so an Horrorszenarien ausmalen.