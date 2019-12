Muss die Arbeitgeberin am 2. Januar freigeben?

Der 2. Januar ist im Kanton Zürich nur ein lokaler Feiertag, so etwa in der Stadt Zürich selbst. Viele arbeiten an diesem Tag nicht. Da es aber kein gesetzlicher Feiertag ist, besteht kein Anspruch auf einen freien Tag. Auch in Basel-Stadt ist der Berchtoldstag kein Feiertag. Anders im Kanton Bern, da zählt der 2. Januar als Feiertag. Betriebe die ihre Mitarbeitenden beschäftigen wollen, brauchen eine Bewilligung der kantonalen Behörden.

