Kleinbrand in Bümpliz – Frau und ihr Hund evakuiert, Wohnung unbewohnbar Am Dienstag hat in einem Bümplizer Hochhaus eine Wohnung gebrannt. Das Feuer war rasch gelöscht, die Bewohnerin und ihr Hund mussten betreut werden.

Die Frau befindet sich im Spital, ihr Hund im Tierheim Oberbottigen. Foto: zvg/Schutz und Rettung Bern

Am Dienstagabend kurz vor 19.30 Uhr musste die Berner Feuerwehr wegen einer Rauchmeldung an die Wangenstrasse in Bümpliz ausrücken. Im 8. Stockwerk eines Hochhauses war ein Kleinbrand ausgebrochen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im Treppenhaus wenig Rauch fest. Die Wohnung war verschlossen und weil niemand reagierte, musste sie mit einer Rettungssäge geöffnet werden. In der Wohnung befanden sich die Wohnungsinhaberin und ihr Hund.

Während der Brand rasch gelöscht war, musste die Frau wegen erhöhter Rauchgaswerte ins Spital gebracht werden. Den Hund betreute vorerst die Feuerwehr, später wurde er ins Tierheim nach Oberbottigen gebracht.

Die Nachbarn im 8. Stockwerk wurden vorsorglich evakuiert, sie konnten aber wenig später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Brand aufgenommen.

