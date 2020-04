Lötschberg-Basistunnel – Freie Fahrt ab Freitagabend Die Schäden nach dem neuerlichen Wassereinbruch im Lötschbergtunnel sind vorerst behoben. Doch es sind weitere Arbeiten nötig.

Ab Freitag können die Züge wieder ungebremst durch den Lötschberg-Basistunnel rauschen. Foto: Markus Hubacher

Am Freitag, 24. April, um 17 Uhr öffnet die BLS die zweite Röhre des Lötschberg-Basistunnels für den Bahnverkehr wieder. Der Tunnel ist somit wieder durchgängig befahrbar. Die Oströhre im doppelspurigen Tunnelabschnitt war seit dem Wasser- und Sandeintritt vom 13. März gesperrt. Die Aufräumarbeiten sind abgeschlossen, wie die BLS nun mitteilt. Sie hat den Sand im Tunnel abgesaugt und abtransportiert, die Abwasserleitungen gespült und das Tunnelgewölbe gereinigt, heisst es in der Mitteilung.

Langfristige Massnahmen nötig

Um die Situation dauerhaft zu kontrollieren, arbeitet die BLS langfristige bauliche Massnahmen aus. Dabei prüft das Transportunternehmen verschiedene Vorgehensweisen – «alle mit dem Ziel, Auffangvolumen zu schaffen, damit sich bei möglichen künftigen Ereignissen das feste Material absetzt und geräumt werden kann, ohne den Bahnverkehr zu beeinträchtigen», wie die BLS schreibt. Voraussichtlich im Herbst 2020 will sie über ihre Absichten informieren und dem Bundesamt für Verkehr ihren Lösungsvorschlag zur Plangenehmigung einreichen.

Betroffene Stelle wird überwacht

Um die betroffene Stelle im Tunnel mittelfristig zu sichern, hat die BLS gemäss eigenen Angaben in der Oströhre Absetzbecken aus Stahl eingebaut und überwacht die Stelle mit Kameras. «Zudem führen Fachleute regelmässig Kontrollgänge im Tunnel durch», schreibt das Unternehmen. Damit gewährleiste die BLS, dass bei einem erneuten Wasser- und Sandeintritt sofort die nötigen Massnahmen eingeleitet würden und wenn nötig der Bahnverkehr unterbrochen werde.

Am 6. Februar 2020 ist im Doppelspurabschnitt des Lötschberg-Basistunnels zwischen Ferden VS und St. German VS Wasser und Sand eingetreten. Am 13. März kam es an der gleichen Stelle zu einem zweiten Wassereintritt mit mehr Sand. Die zuvor installierten Absetzbecken vermochten das Material nicht zu fassen. Die betroffene Stelle des Tunnels liegt in einer wasserdurchlässigen Kalkschicht mit Karststrukturen. Veränderungen im Wasserhaushalt im Berginnern liessen sich nicht vorhersehen, schreibt das Transportunternehmen.

( pd/maz )