A6 in Steffisburg – Freie Fahrt ab Samstag Der Belagseinbau auf dem A6-Zubringer Steffisburg läuft nach Plan. Der Zubringer kann voraussichtlich am Samstag 25. April wieder in beiden Richtungen für den Verkehr freigegeben werden

Der A6-Zubringer in Steffisburg. Die Hilfsbrücke auf der linken Seite wird im Juni abgebrochen. Foto: PD

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 wird auch der Zubringer Steffisburg inkl. Glättimüliviadukt erneuert. Aktuell wird der neue Belag eingebaut, der Zubringer ist in Fahrtrichtung Steffisburg gesperrt. Der Belagseinbau läuft nach Plan. Am Samstag 25. April, kann der Zubringer voraussichtlich wieder in beiden Richtungen freigegeben werden. Die Hilfsbrücke entlang des Glättimüliviaduktes wird ab diesem Datum nicht mehr benötigt – der Verkehr kann wieder vollumfänglich über den Glättimüliviadukt rollen.