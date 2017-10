Die Thuner haben Luft nach oben

Wie sieht die Bilanz aus?

Durchzogen. Im Cup stehen die Thuner nach einem schwachen Auftritt in Payerne und einem starken bei Wil im Achtelfinal, wo es Ende Oktober mit Stade Nyonnais aus der Promotion League eine weitere Pflichtaufgabe zu erledigen gilt.

In der Super League belegen die Oberländer den ordentlichen Rang 7, der Punkteschnitt von 1,1 pro Partie liegt aber unter dem vom Vorjahr. Doch beim Saisonauftakt zu Hause gegen Sion sowie beim FC Zürich sowie in Luzern belohnten sich die Thuner für vorzügliche Leistungen nicht. Bei optimalem Verlauf könnten sie 8 Punkte mehr auf ihrem Konto haben. Der FCT wäre nun Zweiter hinter den Young Boys und die Bilanz herausragend.

Was lief gut?

Mit 17 Toren aus 10 Partien stellt der FC Thun die zweitbeste Offensive der Liga. Die Oberländer spielten ansehnlich, zuweilen spektakulär, erarbeiteten sich meist ein Chancenplus. Das Sturmduo Spielmann/Rapp zählt mit 10 Treffern zu den gefährlichsten der Liga. Zudem sind Standardsituationen auch dank Flankenkönig Matteo To­setti eine grosse Stärke der Oberländer. Bereits 8 Tore haben sie nach ebendiesen erzielt.

Was lief schlecht?

Trotz 17 erzielten Goals weisen die Thuner ein negatives Torverhältnis auf. 19 Gegentreffer in 10 Partien sind der zweitschlechteste Wert der Liga. Der aktuelle Durchschnitt von fast 2 Gegentoren pro Partie ist der eines Absteigers und die Summe von meh­reren Missständen: Goalie Francesco Ruberto, der auf diese Saison hin Guillaume Faivre als Nummer 1 abgelöst hat, verfügt über Steigerungspotenzial. Zudem verteidigten die Thuner bei Standardsituationen ungenügend. Insgesamt erhielten sie zu viele leichte Gegentreffer.

Enttäuschend präsentieren sich die Zuschauerzahlen. In den ersten fünf Heimspielen kamen im Schnitt 5436, in etwa gleich viel wie in der letzten Saison. Und dies, obwohl der FC Thun seit gut 12 Monaten meist unterhaltsam agiert, viele Tore erzielt. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren hatte der Klub noch einen Schnitt von 6000 aufge­wiesen. «Die Entwicklung bei den Zuschauern erschüttert uns», sagte FCT-Präsident Lüthi an der Generalversammlung Mitte September.

Wie arbeitet der Trainer?

Die Beförderung von Marc Schneider vom Assistenten zum Trainer schien riskant: Der 37-jährige konnte bei seinem Engagement keinerlei Erfahrung als Chef vorweisen. Und als die ersten drei Partien verloren gingen, fühlte sich so mancher Skeptiker bestätigt. Doch Schneider liess sich nicht beirren, er hielt an der Spielweise fest. Es folgte das grandiose 4:0 im Stade de Suisse gegen YB, einer der grössten Siege der Vereinshistorie.

Für Schneider selbst war es ein Befreiungsschlag. Der Thuner Coach wirkt stets souverän, kommuniziert klar und deutlich, in einer positiven Art und Weise. Als die Oberländer beim Heimspiel gegen Lausanne vor der Pause eine 2:0-Führung innert dreier Minuten preisgaben, wurde er in der Halbzeit nicht laut, sprach kein negatives Wort, hob stattdessen das Positive heraus. Das beeindruckte die Spieler. Am Ende gewann Thun 5:2.

Wer war bester Spieler?

Ohne Zweifel: Matteo Tosetti. Der Tessiner Flügel zählte bereits letzte Saison zu den überragenden Thuner Figuren. Statt im Sommer einen Abgang zu forcieren, will er im Oberland seine Leistungen bestätigen. Das gelang ihm bisher eindrücklich, nach dem Abgang von Christian Fassnacht zu YB ist der 25-Jährige zum Offensivleader avanciert. Tosetti agiert konstant gut, nach 10 Runden hat er bereits 10 Treffer vorbereitet. Es ist ein herausragender Wert.

Wer ist Aufsteiger der Saison?

Ebenfalls ohne Zweifel: Marvin Spielmann. Der 21-jährige Offensivakteur war im Winter aus Wil gekommen, in der Rückrunde wurde er behutsam an höhere Aufgaben herangeführt. Und als sich ihm nach dem Abgang von Fassnacht die Chance bot, nutzte er sie beeindruckend: In den ersten 7 Partien erzielte er 6 Treffer. Spielmann ist schnell, trickreich, beidfüssig und verfügt über einen guten Schuss. Sein Aufstieg scheint noch lange nicht zu Ende.

Wer ist Absteiger der Saison?

Da wäre Torhüter Guillaume Faivre, der seinen Status als Nummer 1 einbüsste. Oder Dejan Sorgic, der letzte Saison mit 15 Treffer viertbester Torschütze der Super League war, heuer aber erst 1 Tor erzielt hat. Zuletzt fehlte Sorgic verletzt.

Die Wahl fällt aber auf Mickaël Facchinetti. In der Rückrunde stieg der offensivstarke Neuenburger zu einem der besten Links­verteidiger der Super League auf, im Sommer wurde er mit einem Wechsel zu YB und Sion in Verbindung gebracht. Im ersten Saisonviertel überzeugte Facchinetti sowohl hinten wie vorne selten. Mit dem Zugang von Silvano Schäppi hat er nun Konkurrenz bekommen. Womöglich wird sich dies positiv auf seine Leistungen auswirken.

Wie sieht die Perspektive aus?

Gut. Im Cup ist der Weg in den Viertelfinal vorgezeichnet, in der Super League können die Thuner nach dem 2:0-Heimsieg gegen Luzern durchatmen. Zumal Steigerungspotenzial vorhanden ist – vorab in der Defensive.

Zugang Moreno Costanzo musste sich bisher mit Teileinsätzen begnügen. In Form, wird der einstige Nationalspieler die Offensive nach der Länderspielpause variabler machen. Und während in Lugano, Luzern, Sitten und St. Gallen Unruhe herrscht, kann sich der FC Thun aufs Wesentliche fokussieren.

Nach einem Viertel der Saison darf festgehalten werden, dass für den FCT auch heuer ein Platz unter den ersten 6 drinliegt. Und mit Matteo Tosetti, Marvin Spielmann und Sandro Lauper verfügt der Klub, der weiterhin sehr sorgsam wirtschaften muss, über Spieler, die er dereinst für gutes Geld verkaufen kann. (Berner Zeitung)