Traumpisten und Bilderbuchdörfer

Die Engadiner Dörfer mit ihrem Sgraffito-Schmuck auf den dicken, bauchigen Hausmauern strahlen schon seit 500 Jahren Behaglichkeit aus. Sie sind umgeben von einer verschneiten Landschaft mit zauberhaften Wäldern, schroffen Felsriesen und schneeweissen Berghängen, die in der Sonne glitzern. Und ständig hört man es sprudeln. Das Mineralwasser plätschert nicht nur im Mineralbad Bogn Engiadina sondern auch aus zahlreichen Brunnen und Quellen im Unterengadin. Das Schneesportparadies Motta Naluns lockt in einer Höhenlage bis 2785 Meter mit 70 Pistenkilometern und traumhaften Tiefschneeabfahrten. Höhepunkt ist die Traumpiste vom Berg Salaniva hinunter nach Sent. Besonders beeindruckend auf der rund 10 Kilometer langen roten Abfahrt ist das einzigartige Bergpanorama. Wanderer und Langläufer können auf gut ausgeschilderten Streckennetzen die Einsamkeit der Natur geniessen. Es stehen 77 Loipenkilometer und 160 km geräumte Winterwanderwege zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel eintauchen in die zauberhaften Eiswelten des Inns. Ein besonderes Eiserlebnis wartet in Sur En. Hier können Sie auf Schlittschuhen einen drei Kilometer langen Eisweg durch den Wald entlang gleiten. Fast alle Wege führen an Restaurants vorbei, die mit regionalen Spezialitäten zur Einkehr locken. Ständiger Begleiter bei allen Aktivitäten ist die romanische Kultur, die unverwechselbar und nicht austauschbar ist.