Siedlung Niederrüti Münsingen – Frutiger zieht sich zurück In Münsingen verzichtet die Frutiger AG auf ein Projekt für günstigen Wohnraum. Die Gemeinde hält daran fest – vorwärts geht es aber frühstens 2022. Stephanie Jungo

Die Familiengärten in der Unterrüti sollen einer Überbauung weichen. Foto: Raphael Moser

Gemeinschaftsräume, günstige Mieten, kaum Parkplätze. So sehen die Pläne für eine neue Siedlung in der Unterrüti in Münsingen aus. Wo sich heute die Familiengärten befinden, sollen dereinst bis zu 300 Menschen leben. Die Gemeinde will mit der Überbauung preisgünstigen Wohnraum schaffen – und hat in der Frutiger AG eine Partnerin gefunden.