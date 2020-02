Über 90 Personen transportiert – Fünf Berner Menschenschmuggler angezeigt Drei im Kanton Bern wohnhaften Männern wird vorgeworfen, in mindestens 30 Fällen Menschen geschmuggelt zu haben. Auch gegen zwei mutmassliche Komplizen wird ermittelt.

Die Beschuldigten sollen Ausländer illegal von Norditalien aus in die Schweiz überführt haben. Foto: Karl Mathis (Keystone)

Die Kantonspolizei Bern hat einen umfangreichen Fall von Menschenschmuggel aufgedeckt. Nach mehrmonatigen Ermittlungen wurden Anfang 2019 drei Männer aus dem Kanton Bern angehalten und in Untersuchungshaft überführt. Zwei von ihnen befinden sich auch nach wie vor in Haft. Den Beschuldigten im Alter von 29, 36 und 49 Jahren wird vorgeworfen, zwischen Juni 2017 und April 2019 in mindestens 30 Fällen insgesamt über 90 Personen illegal transportiert oder entsprechende Schleusungen organisiert zu haben.

Auf die Schliche kamen die Berner Behörden den Schmugglern wegen eines Schlepperfalls in Österreich. Identifiziert wurden neben den drei Hauptbeschuldigten zwei weitere Personen – eine im Kanton Bern wohnhafte 23-jährige Frau sowie ein Mann mit Wohnsitz in Deutschland. Sie werden verdächtigt, bei der Durchführung einzelner Transporte beteiligt gewesen zu sein.

Den Ermittlungen zufolge waren die Geschleusten – vorwiegend erwachsene Personen aus dem Nahen Osten – in Norditalien abgeholt und mit Privat- oder Firmenfahrzeugen illegal über die Grenze in die Schweiz oder via die Schweiz nach Deutschland oder Österreich transportiert worden. Es ist davon auszugehen, dass die Fahrten vorab geplant und im Nachhinein finanziell abgegolten wurden.

( mb / pd )