So stehen die Playoff-Chancen – Für den SCB und die Tigers sieht es düster aus Eishockeystatistiker haben errechnet, dass die Playoff-Chancen für den SC Bern knapp 22 Prozent, für die SCL Tigers sogar nur noch 8 Prozent betragen. Adrian Ruch

Schweiss abputzen wie Vincent Praplan und weitermachen. Der SCB braucht dringend eine Siegesserie. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Der entgegen dem Spielverlauf realisierte Sieg Gottérons bei Lausanne tut dem SC Bern und den SCL Tigers so richtig weh. Obwohl die Emmentaler in Genf überraschend zwei Zähler holten, rückte die Playoff-Teilnahme nicht näher. Gemäss der Internetseite «NL Ice Data» stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Tigers in den fünf verbleibenden Spielen noch unter die ersten acht kommen, durch das 3:2 nach Penaltyschiessen gegen Servette nur von 6,4 auf 8 Prozent.