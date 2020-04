Kopf des Tages – Für sie sind die Grenzen der Medizin Alltag Die Pflegefachfrau Claudia Dobbert engagiert sich freiwillig für die Begleitung von Familien von kleinen Patienten im Zürcher Kinderspital. Wenn sich alles auf das Überleben der Kinder konzentriert, sind die Angehörigen froh um ein offenes Ohr. Edgar Schuler

Für Claudia Dobbert ist die Begleitung der Familien der kleinen Patientinnen und Patienten eine «Herzensangelegenheit» neben ihrem Beruf an der Pflegefront der Intensivstation. Foto: PD

«Viele merken jetzt, dass ein Gesundheitssystem, in der alle jederzeit die bestmögliche Behandlung erhalten, nicht selbstverständlich ist», sagt Claudia Dobbert, «und dass auch der Tod zum Leben gehört.» Dobbert arbeitet seit 17 Jahren im Kinderspital. Die diplomierte Expertin Intensivpflege Pädiatrie erlebt es in ihrem Alltag schon lange praktisch täglich, dass die Medizin nicht allmächtig ist. Und sie engagiert sich über die ihr zugeteilten Schichten hinaus: seit über zehn Jahren im Care-Team, das sie seit drei Jahren auch leitet, und das eigentlich in ihrer Freizeit.