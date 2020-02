Skisport in Zweisimmen – Für Wagemutige, aber auch für Familien Am 6. und 7. März geht am Fusse des Rinderbergs wieder das Rinderberg-Derby über die Bühne.

Archivbild vom Rinderberg-Derby. Bild: PD

Der Rinderberg in Zweisimmen wird am ersten März-Wochenende wieder zum Schmelztiegel der verschiedensten Wintersportkulturen. «Wagemutige Abfahrer stürzen sich auf den 5,6km langen Klassiker vom Rinderberg-Spitz bis hinunter nach Zweisimmen. Mit Tempi gegen 140km/h auf dem Büelti kommen die Rennfahrer dabei dem legendären Haneggschuss am Lauberhorn nahe», schreiben die Veranstalter. Das Rennen sei jedoch nicht nur etwas für Draufgänger: Familien und Kinder können sich beim Familien- respektive Mini-Derby auf den Parcours wagen und sich auf verkürzter Strecke beweisen. Bereits am Freitag findet im Zielgelände der Parallel-Slalom City Event statt, der von der Skischule Zweisimmen einmal mehr professionell durchgeführt wird und das Derby-Wochenende eröffnet. Einen weiteren sportlichen «Leuchtturm» stelle der Nordic Cross (Langlauf) am Samstagnachmittag dar. Anmeldungen für die Rennen sind möglich unter www.rinderberg-derby.ch oder direkt vor Ort.

Das Festzelt mit Bar und Festwirtschaft ist während des ganzen Wochenendes geöffnet. Am Freitag spielt dort die lokale Band BärnBeat ihre akustischen Töne. Tags darauf geben den Zuschauern die Jungs der Grängjerbüebe aus dem Wallis ihre rockigen Künste auf Örgeli und Bass zum Besten.

Ob das Derby aufgrund der Schneesituation auch wirklich durchgeführt werden kann, wird kurzfristig entschieden und wird via die erwähnte Website kommuniziert.

( pd )