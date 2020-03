Der Kanton macht dicht – Ganz Bern im Home Office Bernerinnen und Berner erwartet ab heute eine neue Realität. Geschäfte bleiben geschlossen, Schalter gehen zu. Dafür gibts einen Grund zur Hoffnung. Quentin Schlapbach

Wegen Coronavirus geschlossen: Auch im Foodbereich des Zentrums Westside herrscht ab sofort Stillstand. Foto: Raphael Moser

Ganz am Ende des Tages gab es doch noch etwas Positives zu berichten. Ab Anfang nächster Woche wird in der Nähe der Stadt Bern ein Zentrum für Corona-Schnelltests aufgehen. Personen, die klare Symptome aufweisen, sowie Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, sollen innert weniger Stunden erfahren, ob sie das Virus in sich tragen.