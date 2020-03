Loubegaffer – Geld backen, Frisur verhunzen und Nachbarn bespassen Dass Politiker nicht mehr perfekt frisiert sind und Altstadtbewohner einem Strassenmusiker lauschen, sollte nicht nur in der Corona-Krise geschehen. Claudia Salzmann

Die Loubegaffer sind ja nicht sehr eitel, aber so langsam gerät auch ihre Frisur ausser Form. Bei Bundesrätin Simonetta Sommaruga war dies ja schon Anfang der Quarantänezeit der Fall, wie man bei den Pressekonferenzen aus dem Bundesmedienzentrum sah. Da hat ihr Kollege Alain Berset ja definitiv einen Vorteil: Seine Glatze könnte er auch ganz bequem daheim selber nachschneiden. Genau das hat Christoph Neuhaus gemacht und sich für seine Frisur sogar gleich auch einen Namen ausgedacht: «Chris’ Corona Crisis Cut».

So sieht Christoph Neuhaus’ neue Frisur aus. Foto: Screentshot FB

In der Krise sind auch unsere Musiker. Mario Capitanio packte diese beim Schopf und wagte sich in die Berner Altstadt. Dort brachte der Gitarrist und Sänger den Bewohnern ein Ständchen. Gegenüber TeleBärn sagte er, dass er die Reaktionen der Leute nicht habe abschätzen können. Er spielte damit auf frühere Vorfälle an, als Altstadtbewohner wegen «zu lauter Barbesucher» die Polizei riefen. Wie das Video zeigt, waren auch die Innenstadtbewohner froh um die Ablenkung. Sie öffneten die Fenster, um Mario Capitanios Darbietung zu lauschen.

Der Berner Musiker Mario Capitanio bei seinem Gastspiel in Berns Gassen. Foto: Screenshot TeleBärn

Einmal mehr nicht mit Musik auf sich aufmerksam gemacht hat Florian Ast. Eigentlich hält er sein Privatleben seit dem Techtelmechtel mit Francine Jordi 2012, für die er seine Ehefrau verliess und die er wiederum wegen einer anderen sitzen liess, aus der Öffentlichkeit heraus. So hat er auch stets ein Geheimnis um die Mütter seiner beiden Kinder gemacht. Bis letzte Woche die Zürcher Pianistin Rahel Senn in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten» offenbarte, dass sie die Mutter von Asts 5-jährigem Sohn Leon ist.

Doppelt arbeitslos ist auch Musiker Tevfik Kuyas, der auch der Küchenchef im Restaurant Matchbox im Neufeld ist. Gemeinsam mit Gastronomin Emmanuelle Gullotti hat er es vor noch nicht einmal einem Jahr übernommen. Die beiden sind auch privat ein Paar und wurden letztes Jahr Eltern einer Tochter. Der begnadete Hobbykoch Kuyas produziert nun in der Matchbox-Küche liebevoll Gerichte, die er derzeit nicht im Restaurant servieren darf. Deshalb hat er aus seinem Bekanntenkreis Musiker angeheuert, die sein Essen zu den Kunden nach Hause bringen. Sie liefern das Essen nicht nur ab, sondern packen ihr Instrument aus und geben ein Ständchen. Das tun sie natürlich nicht nur zum Spass, sondern gegen ein Hutgeld.

Wer nun Angst bekommt, dass man mit dem Bargeld die Viren weitergibt, für den hat das Matchbox-Team einen Rat auf Lager: Münz wie auch Papiergeld soll man bei 135 Grad und 1:38 Minuten in den Backofen stecken. Achtung, besser an die Angaben halten, sonst fackelt man noch die eigene Kohle ab.