Lokale Massnahmen gegen Corona – Gemeinden setzen auf Bewährtes Nachdem der Bundesrat die Regeln für den Aufenthalt von Gruppen im öffentlichen Raum verschärft hat, reagieren die Gemeinden in der Region. Bruno Petroni , Marco Zysset

Die Thuner Innenstadt wie leer gefegt wegen des Corona Virus. Die Polizei hat die Aufgabe, Menschenansammlungen zu verhindern. Foto: Patric Spahni

Die Sitzung der Thuner Taskforce in Sachen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus dauerte am Freitagabend länger als angenommen. Das Gremium kam gleich im Anschluss an die Pressekonferenz des Bundesrates zusammen, um zu besprechen, ob und wie die Massnahmen umgesetzt werden.