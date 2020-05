Sportbahnen Kiental AG – Gemeinderat lehnt weitere Finanzhilfen ab Die von der Sportbahnen Kiental AG erhoffte Rettung durch die öffentliche Hand stösst beim Gemeinderat auf Widerstand. Entschieden wird an der Urne. Claudius Jezella

Die Talstation der Sesselbahn (Sportbahnen AG) in Kiental, welche zur Ramslauenen hinaufführt. Foto: Bruno Petroni

Die Sportbahnen Kiental AG befindet sich in grosser finanzieller Not. So gross, dass nach Auffassung des Verwaltungsrats nur noch eine erhebliche Finanzspritze der Gemeinde den Betrieb der Sesselbahn Ramslauenen sichern kann, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Ein entsprechendes Gesuch haben die Verantwortlichen bei der Gemeinde eingereicht: Das Hilfspaket umfasst einen Beitrag von 150’000 Franken zur Sicherstellung der Liquidität, dazu einen einmaligen Schuldenverzicht von 300’000 Franken zur Teilbeseitigung des Verlustvortrags und einen jährlichen Betriebsbeitrag von 150’000 Franken ab dem Geschäftsjahr 2020/2021.