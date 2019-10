Geschenke unter Schwergewichten

Der «falsche» Krüger

Nach Petterssons Schnitzer zeigten sich auch die Berner in Geberlaune: Andrew Ebbett verlor die Scheibe hinter dem eigenen Tor an Garrett Roe, die Verteidiger Ramon Untersander und Yanik Burren liefen zum ZSC-Topskorer, vor Caminada war der freistehende Flügel Roman Wick so frei – 2:2.

Die Entscheidung fiel in der Verlängerung. Simon Moser traf als fünfter Spieler an diesem Nachmittag die Torumrandung. In letzter Minute verlor Untersander den Zweikampf gegen Patrick Geering, Mark Arcobello hatte sich nach vorne orientiert, und so durfte Marcus Krüger in aller Ruhe die Partie entscheiden.

Der Schwede, immerhin seit elf Jahren Profi, sagte: «So viel Zeit und Platz, ein Tor zu schiessen, habe ich in meiner Karriere noch nie erhalten.» Aus Berner Optik wurde der «falsche» Krüger beschenkt, feierte doch SCB-Verteidiger Justin Krueger gestern seinen 33. Geburtstag.

Mit sechs Punkten aus drei Begegnungen fällt die Wochenbilanz für den Meister zufriedenstellend aus. Eric Blum sagte: «In spielerischer Hinsicht haben wir uns gesteigert, die Leistung war okay. Das ist es, was zählt. Die Rangliste ist bei der grossen Differenz an gespielten Partien zurzeit nicht zum Anschauen.» Wer es trotzdem tut: Der Meister liegt auf Rang acht.