Tiervermittlung – Geschlossene Türen zum Tierheim Die Situation in den Tierheimen ist in Corona-Zeiten nicht einfach. Keine Spaziergängerinnen holen die Hunde ab, Besucher können nicht spontan vorbeikommen. Und doch suchen Hunde und Katzen ein neues Zuhause. Christine Nydegger

Die hier vorgestellten Tiere warten im Tierheim des Tierschutzvereins Biel, Seeland, Jura in Brügg.

Wer Interesse hat und die nötige Zeit und Geduld, ein Tier zu betreuen und, im Fall der Hunde, auch zu beschäftigen und zu erziehen, kann sich am Montag, 4. Mai, von 14 bis 17 Uhr unter dieser Nummer melden: 031 330 36 32

Lia

Lias Nase streicht sofort über den Boden, sie ist ständig auf der Suche. Darum werden Spaziergänge mit ihr öfter mal zur Spurensuche. Vielleicht liegt es an ihrer Geschichte: Lia kommt aus Spanien und hat dort vielleicht als Strassenhund gelebt. In der Schweiz hat sie es nicht gut getroffen, denn sie wurde vom Tierschutz beschlagnahmt. Welches Blut in ihren Adern fliesst, lässt sich nur erahnen. Wahrscheinlich war einmal ein Schäferhund dabei. Sie ist neun Jahre alt und sucht einen ruhigen Platz. Lia hat einen sturen Kopf und sucht in der Regel ihren eigenen Weg. Sie würde sich aber ganz sicher gern einem Menschen anschliessen, wenn sie den richtigen findet. Lia muss an der langen Leine bleiben, weil sie einen recht starken Jagdtrieb hat.

Duke

Als Englische Bulldogge sollte Duke eigentlich ein ruhiger Hund sein. Doch da ist wohl etwas falsch gelaufen. Denn Duke (3) lässt sich schnell aus der Ruhe bringen und zeigt sich gestresst. Er muss dann unbedingt etwas zu kauen haben, um seinen Stress abzubauen. Im Heim wird mit ihm gearbeitet, und er hat in dieser Sache bereits Fortschritte gemacht. Es besteht die Hoffnung, dass sich seine Reizbarkeit abbauen lässt. Gefragt sind Menschen mit Erfahrung.

Felix

Felix ist erst ein Jahr alt und ein richtiges Powerpaket. Er will laufen, rennen und spielen. Als Foxterrier stammt er aus einer oft unterschätzten Hunderasse. «Schau, der Kleine, Herzige»: Und schon ist ein Hundeli gekauft, das es in sich hat. Es will beschäftigt sein, körperlich und geistig. Eine grosse Aufgabe. Da hatte Felix Glück gehabt, denn mit ihm wurde gearbeitet. Aber auch Pech, denn sein Besitzer ist gestorben.

Adamo

«Kann ich noch etwas für dich tun?» scheint Adamo zu fragen, wenn er seine Betreuerin von unten her anschaut. Typisch für einen Malinois. Es will etwas leisten, will gefordert werden, will gefallen. Adamo ist jetzt sechs Jahre alt und voller Energie. Er kann das kleine Hunde-Abc schon fast auswendig, will aber noch mehr lernen. Mit ihm muss unbedingt Hundesport betrieben werden. Als Fährtenhund würde er sich sicher gut machen. Adamo kam aus einem Tierschutzfall ins Heim und war körperlich recht vernächlässigt. Jetzt hat er aber zugenommen und zeigt sich in wirklich guter Verfassung. Er ist auf die Menschen fixiert, ein sehr freundlicher und offener Hundeherr. Da er keinen Jagdtrieb zeigt, wird er sicher auch mal ohne Leine spazieren können.

Silvester

Warum heisst dieser schwarze Kater wohl Silvester? Klar, weil er an Silvester als Findelkatze und namenlos ins Heim gebracht wurde. Schauen Sie sich diese Augen an: so grün und klar im schwarzen Fell. Auch bei ihm nahm man an, dass er irgendwo frei gelebt hat. Aber seinem Verhalten nach lebte er mit Menschen zusammen. Im Heim dauerte es zwar eine Zeit lang, doch dann öffnete er sich und lässt sich heute sehr gern streicheln. Im Katzenzimmer belegt Silvester meistens den obersten Platz und schaut sich das Treiben aus der Ferne an. Er lässt sich nicht in die kleinen Streitereien der anderen ein. Richtig souverän. Silvester ist rund sieben Jahre alt und kommt mit allen klar, er könnte darum auch zu einer zweiten Katze platziert werden. Er muss aber die Möglichkeit haben, täglich draussen zu sein. Ein Katzentöri sollte das garantieren.

Elenor

Elenor hats grad etwas schwer. Ihr wurde der Plastikkragen abgenommen, damit sie sich der Fotografin gut präsentieren kann. Elenor hatte vor kurzer Zeit eine Operation. Ihr wurde ein Tumor entfernt. Doch sie ist auf einem aufsteigenden Ast, sie braucht zwar ihre Medizin, doch es geht ihr schon wesentlich besser. Elenor ist eine Findelkatze und circa zwölf Jahre alt. Ihr Fellkleid muss von ihren Menschen regelmässig gepflegt werden, denn sie selber vernachlässigt diese Pflege etwas, und das Fell verfilzt sich. Elenor kann gut in der Wohnung bleiben, ihr reicht ein Balkon, um an die frische Luft zu kommen. Der Platz, an dem sich Elenor wohl fühlen könnte, muss ruhig und möglichst stressfrei sein.

Spike

Es geht um die letzten zwei, drei Lebensjahre. Spike ist bereits elf Jahre alt, aber eigentlich noch gut in Schuss. Er mag Spaziergänge und nachher ein gemütliches Schläfchen an einem ruhigen Ort. Der Beagle ist ein Jagdhund, und darum bleibt Spike an der langen Leine. Wenn er sich bedrängt fühlt, kann er etwas schwierig reagieren. Darum ist für ihn sicher ein Haushalt ohne kleine Kinder das Richtige.

Zuma

«Nume nid gschprängt.» Zuma liebt es gemütlich und überlegt zuerst, ob sie gehorchen will. Meistens tut sie es. Denn sie liebt die Menschen, und denen kann man ja den Gefallen tun. Die Boxer-Mischlings-Hündin ist sieben Jahre alt und hat etwas Mühe mit dem Laufen. Sie leidet an Hüftgelenksdysplasie und muss darum Medikamente bekommen. Auf dem Spaziergang darf man Zuma sicher nicht überfordern, sie braucht halt zwischendurch mal eine Ruhepause. Und das zeigt sie auch deutlich: Zuma liegt einfach ab, wenns genug ist.

Kylo

Niemand weiss, woher Kylo kommt. Er wurde im Jura ausgesetzt, darum wartet er jetzt auf eine bessere Zukunft. Der American-Staff-Mischling ist zwischen zwei und fünf Jahre alt. Sicher ist, dass mit ihm nicht viel unternommen wurde. Wahrscheinlich war er eingesperrt oder angebunden. Denn er kennt nichts von einem normalen Hundeleben. Darum wird im Heim mit ihm geübt. Und Kylo hat auch Freude daran. Er will lernen, lässt sich aber schnell ablenken von seiner Aufgabe. Darum braucht er sicher Menschen, die viel Geduld mit ihm haben.

Onja

Sie wurde gefunden, und alle dachten, dass Onja bis dahin frei gelebt habe. Doch im Heim zeigte sich, dass sie sehr wohl Anschluss an die Menschen sucht und wohl auch gewohnt ist, mit Zweibeinern zu leben. Während der Behandlung gegen die Milben, die Onja mitbrachte, schloss sie sich den Betreuerinnen immer mehr an, ja sie wurde zu einer richtigen Schmusekatze. Onja ist circa fünf Jahre alt und eigentlich ein problemloses Büsi. Sie versteht sich gut mit anderen Katzen und könnte vielleicht auch als Zweitkatze in einem Haushalt leben. Sie muss aber täglich rauskönnen.

Fotos: Susanne Keller