Glamour gegen Langeweile

Natürlich findet man solche Sofas bei uns mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht. Aber eben: träumen gehört zu einem kreativen, inspirierten Leben, und man kann ja auch andere grossartige Sofas mit pinkfarbenem Samt beziehen lassen und die Wände schwarz streichen.

Und da sind da noch die Bücher rund um Knole, in die es sich zu tauchen lohnt:

«The Edwardians», von Vita Sackville West und «Orlando», von Virginia Woolf – die Tage werden ja schon langsam etwas kühler und kürzer!

Wie wärs mit ein wenig Surrealismus?

Die gleiche Idee ist hier kleiner und koketter umgesetzt. Ein Sessel mit einem prachtvollen Shocking-Pink-Kleid, eine goldene Bar und ein Augenzwinkern in Kissenform (Bild über: Boca do lobo)

Die Farbe Shocking Pink brachte übrigens die Modedesignerin Elsa Schiaparelli vor hundert Jahren in Mode – etwa zur gleichen Zeit, als Coco Chanel die schlichten schwarzen-weissen Tailleurs entwarf. Schiaparelli war ganz anders als Coco Chanel. Sie kam aus einer wohlhabenden Familie, heiratete einen Grafen, der sie für Isadora Duncan verliess, freundete sich mit Künstlern an und brachte Dadaismus und Surrealismus in die Mode. Sie kreierte unter anderem Pullover mit eingestrickten Schleifen, Kleider mit aufgemaltem Hummer oder Handtaschen in Form von einem Telefon. Ihre Freundin Anita Loos, die übrigens die erste bedeutende Frau war, die in Hollywood als Drehbuchautorin arbeitete und die «Gentlemen prefer Blondes» geschrieben hat, brachte Schiaparelli glamouröse Kundinnen wie Joan Crawford oder Greta Garbo.

Es ist ein Genuss, auf einem solch glamourösen Sessel in die Geschichten dieser spannenden Frauen zu tauchen: «Shocking Life», die Biografie von Elsa Schiaparelli und «Anita Loos Resicovered».

Shoppingtipps:

Das hübsche Kissen in Augenform gibt es bei Rockett St. George.

Kreieren Sie exzentrische Tischrunden

Wenn Sie sich bei diesem Beispiel vom Blog Desire to inspire die Umgebung wegdenken, dann bleibt immer noch eine wirklich tolle Tischrunde. Und zwar eine, die überall inszeniert werden kann und für die es nicht mal ein grosses Budget braucht. Besuche auf dem Flohmarkt und Farbe genügen hier vollkommen.

Leben Sie wie ein Filmstar

Auch hier denken Sie sich am besten den superhohen weissen eleganten Raum weg. Mit einem übergrossen Spiegel, Federn an der Leuchte und wenigen kitschigen Retroaccessoires, hier ist es ein Flamingo, schaffen Sie auch aus einem ganz normalen Zimmer ein Refugium, in dem Sie sich wie ein Filmstar fühlen. (Bild und Federlampe: A modern grand tour)

Glamour muss nicht teuer sein

Heute sind die Stars auch Models. Dazu gehört Poppy Delevigne, die ältere Schwester von Cara. Momentan steht sie mit ihrer Wohnung und ihrem Stil hinter der neuen H+M Home Kollektion, die seit letzter Woche in den Shops ist.

Wer also auf die Schnelle und mit kleinem Budget etwas Glamour in der Wohnung braucht, schafft das auch von der Stange. Die Moderiesen wie H+M oder Zara haben geschafft, was viele Detailhändler in diesem Bereich verpasst haben. Sie bieten schnelle, charmante Kollektionen, in denen man immer wieder Dinge entdeckt, die wirklich Freude machen. Sie haben Filialen in der Innenstadt, wirklich gute Onlineshops und kreieren eigene Kollektionen. Ich bin nicht für den schnellen, billigen Massenkonsum, aber ich finde, dass kleine Dinge wie Kissen, Bilderrahmen, Vasen, aber auch Bettwäsche und anderes durchaus hübsch und chic aus der Massenproduktion sein können und manchmal genau dieses kleine Etwas ausmachen, mit dem man gerne das Zuhause ein wenig aufpeppt. (Bild und Wohnaccessoires: H+M Home)

Lassen Sie sich von Cafés und Clubs inspirieren

Eine grosse Inspirationsquelle für glamouröse Einrichtungen sind Cafés, Bars, Restaurants und Clubs. An diesen Orten wird viel mehr Trara um das Interior gemacht. Das bedeutet ja nicht, dass Sie gleich alles so umsetzen müssen. Aber Details, einzelne Idee, eine gewisse Anmutung. Hier ist es zum Beispiel ein riesengrosses Bild aus Kunstblumen. Wer weiss, vielleicht wird Ihnen langweilig diesen Herbst und Sie können sogar selber so etwas basteln. Ganz nach dem Motto «Go wild for a while» (Bild über: Pinterest)

Viel Glamour in Zürich

Um so richtig in ein glamouröses Interieur zu tauchen, müssen Sie nicht mal weit reisen. Ein Besuch im Restaurant Razzia, das von der talentierten Interiordesignerin Claudia Silberschmied, der Frau hinter Atelier Zürich, eingerichtet wurde, lohnt sich. Gleich vis à vis vom Restaurant hat Claudia ihre Interior-Boutique Frohsinn, die genau dem glamourösen Stil dieser Geschichte entspricht. Von Kissen über Leuchten bis zum Porzellan-Leoparden findet man dort tolle Stücke mit viel Stil, die bestimmt jede Langeweile aus der Wohnung vertreiben.

Credits:

Shops und Kollektionen:H+M Home, Interior-Boutique Frohsinn, A modern grand tour, Rockett St. George, Boca do lobo

Immobilienagenturen: The Modern House,

Interiordesign:Atelier Zürich, Bella Freud,

Blogs und Magazine:Desire to inspire, Domino

Der Beitrag Glamour gegen Langeweile erschien zuerst auf Sweet Home.