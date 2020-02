Verlosung – Gratis an die Museumsnacht Diese Zeitung verlost 5 × 2 Tickets für die Museumsnacht.

Auch das Bundeshaus öffnet am 20. März seine Tore. Susanne Keller

Einmal im Jahr gehen in Berns Museen abends die Lichter nicht aus – sondern an. Am Freitag, 20. März, von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens ist es wieder so weit: Von A wie Alpines Museum der Schweiz über N wie Naturhistorisches Museum bis Z wie Zentrum Paul Klee. 40 verschiedene Museen und Kulturinstitutionen laden zu einem nächtlichen Besuch ein. Das «Forum» verlost 5×2 Tickets für die Museumsnacht im Wert von je 25 Franken. Die Tickets berechtigen zum Eintritt in die Kulturhäuser sowie zur Nutzung der Shuttlebusse und des öffentlichen Verkehrs in den Zonen 100 und 101 (ab 17 Uhr bis Betriebsschluss).

Und so nehmen Sie an der Verlosung teil: Senden Sie bis spätestens Mittwoch, 12 Uhr, ein Mail an

redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Museumsnacht). Bitte vergessen Sie nicht, Ihren kompletten Namen und Wohnort anzugeben. Oder füllen Sie untenstehendes Formular vollständig aus. (rha)

( nis )