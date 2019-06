Greta statt Kreta – der Zürcher Flughafen verliert Passagiere

Weitere Argumente aus Kloten, weshalb die Klimajugend den Rückgang der klimaschädlichen Fliegerei – noch – nicht auf ihre Banner schreiben kann: Die spanische Vueling habe ihr Streckenangebot reduziert, und der Markt fürs Leasing von Flugzeugen sei aufgrund der Probleme mit der B737-800MAX «ziemlich ausgetrocknet». Es sei Fluggesellschaften, die zusätzliche Flugzeuge einsetzen wollten, nicht möglich, solche zu beschaffen. Trotz Klimadebatte rechnet der Flughafen Zürich aktuell mit einem Wachstum der Passagierzahlen um rund 3 Prozent fürs ganze Jahr 2019.

Ausgebuchte Nachtzüge

Im Gegenzug wirkt sich die Sorge ums Klima positiv auf die Buchung von Bahnreisen aus. Liliane Rotzetter von Railtour/Frantour sagt: «Wir haben vermehrt Buchungen für Nachtzüge.» Für die nächsten Wochen gebe es für Wien noch problemlos und für Berlin unter der Woche noch freie Kapazitäten. «Aufgrund der grossen Nachfrage sind im Sommer allerdings Buchungen für den Nachtzug in Richtung Hamburg oder den beliebten Glacier Express schwierig geworden.»

Auch die Nachfrage nach «bahngängigen» Destinationen wie etwa Paris, Lyon, Mailand oder Salzburg sei gut und lege je nach Reiseziel im ein- bis zweistelligen Prozentbereich zu. Die Railtour-Sprecherin weiter: «Wir erhalten auch zunehmend Einzel-Anfragen für Bahnanreisen in eigentliche Flug-Destinationen wie Moskau, London oder Lissabon.» Realistischerweise müsse man aber sagen, dass diese Reiseziele auch bei Railtour immer noch deutlich mehr mit Flug gebucht würden.

Auch die nüchternen Zahlen sprechen bei weiter entfernten Destinationen für das Flugzeug. Nach London dauert die Reise mit dem Zug beispielsweise rund acht Stunden statt vier mit dem Flugzeug (inklusive Flughafen-Prozedere) und kostet retour ab 200 Franken statt 140 Franken für einen Billigflug. Also doppelte Zeit und ein Drittel teurer.

Myclimate berichtet von «regelrecht explodierenden Kompensationszahlungen».

Gemäss Kuoni-Mediensprecher Markus Flick liegt der Buchungsstand im Sommer zwar unter dem Vorjahr. Für den nächsten Winter liege man jedoch darüber. TUI Suisse bemerkt gemäss Sprecherin Biancha Schmidt «keine Veränderungen in den Buchungszahlen». Die meisten Kunden würden weiterhin mit dem Flieger an warme Destinationen reisen. Lieblingsziele: Mallorca, die Südtürkei und Kreta. Allerdings registriere TUI eine erhöhte Nachfrage nach Kompensationsmöglichkeiten.

Eine Möglichkeit, die CO 2 -Emissionen von Flug-, aber auch Auto- oder Schiffsreisen, zu kompensieren, bietet die Stiftung Myclimate in Zürich. Die Gelder werden in Biogasanlagen in Indien oder zum Aufforsten von Wald in Nicaragua verwendet. Für einen Flug nach Irland werden beispielsweise 15 Franken fällig. Skeptiker sprechen zwar von einem «modernen Ablasshandel».