Podcast «Politbüro» Warum zoffen sich die Linken?

Wie will sich Balthasar Glättli als neuer Präsident der Grünen von der SP unterscheiden? Und warum ist die Stimmung zwischen den Parteien so angespannt? Antworten in der neuen Folge des «Politbüro», des Politik-Podcasts von Tamedia.