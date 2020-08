Grundeigentümer Rudolf Sommer im Garten seines Hauses am Dählenweg in Thun. Er kritisiert gewisse Pläne der Stadt bei der laufenden Ortsplanungsrevision. So könnte etwa das Haus im Hintergrund um ein Vollgeschoss erweitert werden – mit entsprechendem Schattenwurf.

Foto: Gabriel Berger