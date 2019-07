Gut, besser, Trailbikes

Von Blog-Redaktion (publiziert am Fri, 05 Jul 2019 03:00:18 +0000)

Bergauf und bergab, Singletrail und Forstweg, Wald und Wiese: Wenn man ehrlich ist, setzen die wenigsten ihr Mountainbike nur für einen Einsatzbereich ein. Eigentlich ist man doch irgendwann überall unterwegs, auf jedem Terrain, auf jedem Untergrund, in (fast) jedem Schwierigkeitsgrad. Dementsprechend sind die Allroundqualitäten eines Bikes gefragt. Und das ist am Ende auch noch günstiger, als ein ganzer Fuhrpark an Enduro-, Freeride-, Downhill-, oder sonst irgendwelchen Spezial-Maschinen. Der Name der modernen Alleskönner: Trailbikes.