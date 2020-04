Kopf der Woche – Gute Laune in der Krise Ein bisschen Spass und gute Lauen müssen sein – auch in der Krise. Dan Mudd und Dominik Liechti sind zwei von vielen, die dieser Tage alles dafür tun. Marco Zysset

Dan Mudd (l.) und Dominik Liechti von Bearbeat. Foto: PD

Die Corona-Krise trifft sie mit voller Wucht: Dan Mudd, Musiker aus Italien, der in der Schweiz festsitzt – ohne Möglichkeit auf ein Einkommen und in Furcht, nach einer Rückkehr nach Italien nicht mehr in die Schweiz zu dürfen; das Land, in dem er den grössten Teil seines Einkommens verdient. Und Dominik Liechti, ebenfalls Musiker und Inhaber der Agentur Bearbeat, der derzeit keine Konzerte spielen kann und damit ohne Einkommen dasteht.