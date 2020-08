Maskenpflicht am Gymnasium – Gymischüler wollen lieber eine Maske tragen als wieder Fernunterricht Seit Montag gilt an vielen Gymnasien im Kanton Bern eine Maskenpflicht. Die Gymeler schicken sich in die neue Wirklichkeit. Rahel Guggisberg

Der erste Tag mit Maske: Schülerinnen einer Maturaklasse am Gymnasium Kirchenfeld. Foto: Keystone

Was bis vor kurzem noch undenkbar war, ist am Montag zu einer neuen Realität an den Gymnasien im Kanton Bern geworden: Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen tragen während des Unterrichts Masken, um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.