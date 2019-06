Handelskriege schmerzen vor allem die Kleinen

«Apple ist für das iPhone auf etwa 200 Bestandteile angewiesen. Wir dagegen beschaffen 17'000 Komponenten, die ­meisten aus China. Das ist es, was den Handelskrieg für kleinere ­Firmen so viel schwerer macht als für grosse Unternehmen», sagt ­LaFrazia im Gespräch.

Controltek mit Sitz in der Nähe von Portland (Oregon) wurde 1971 von Andy LaFrazias Vater gegründet. Heute erzielt der Elektronikausrüster einen Umsatz von 25 Millionen Dollar und beschäftigt 130 Angestellte. Der Mittelständler steht beispielhaft für die Probleme der Tausenden kleineren und mittelgrossen Firmen in den USA, denen der Handelskonflikt zunehmend an die Substanz geht.

Chaos am Zoll

Als Erstes muss Controltek versuchen, eine neue Zulieferkette zu bilden und den Einkauf von chinesischen Firmen auf ein Minimum zurückzufahren. Dabei bieten die Zulieferer aus China in vielen Fällen die besten und günstigsten Produkte. «Selbst wenn wir wollten, könnten wir uns nie ganz aus China zurückziehen. Wichtige Bestandteile wie die Leiterplatten sind in ­gleicher Qualität anderswo in Asien nicht zu haben», erklärt LaFrazia.

Zudem haben die Strafzölle die Profitmargen des Unternehmens von fünf auf nur noch etwa zwei Prozent gesenkt, rechnet er vor. Verantwortlich sei zwar auch ein zyklisches Überangebot in der Halbleiterindustrie, «doch der grösste Teil der Gewinn­erosion ist eine Folge des Handelsstreits».

Als die Strafzölle in Kraft ­traten, stand LaFrazia zunächst vor einem grossen Chaos. Denn das Tracking-System des Unternehmens führte nur die Zulieferbetriebe auf, nicht aber die ­Herkunftsländer des Materials, von denen die Strafzölle abhängen. Selbst der US-Zoll war überfordert. Wie Tausende andere Firmen erhielt Controltek Zollformulare mit falschen Herkunftsangaben und Steuernummern. Es kamen Rechnungen für Güter an, die zwar aus China importiert wurden, deren Bestandteile aber ganz oder teilweise anderswo beschafft wurden. «Wir verloren Wochen, bevor wir diese Probleme einigermassen unter Kontrolle hatten», so La­Frazia.