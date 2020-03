Der Corona-Shutdown – Harte Zeiten für die Beizer Der neuste Entscheid der Landesregierung trifft sehr viele Betriebe hart. Die Brasserie 17 in Interlaken ist einer von Tausenden Gastrobetrieben, welche um Mitternacht schliessen musste. Bruno Petroni , Barbara Schluchter-Donski

Bart und Ursula Stapel von der Brasserie 17 kommen kaum mehr aus dem Zählen der Zimmerstornierungen heraus. Foto: Bruno Petroni

Montagmittag in der Brasserie 17 in Interlaken: Wer diese «Traditionsbeiz» mit ihrer grossen Stammkundschaft kennt, traut seinen Augen nicht, denn während sich hier zu «normalen» Zeiten die Tische ab 12 Uhr im Handumdrehen füllen, servieren die Betriebsinhaber Bart und Ursula Stapel gerade mal 35 Menüs. Das ist nicht einmal halb so viel wie sonst. Draussen am Eingang steht eine Tafel, welche auf die maximal 50 erlaubten Gäste aufmerksam macht.