Kopfsalat – Hauptsache Live-Musik Was im November noch nervte, wird jetzt zur Nebensache, schreibt Redaktorin Nathalie Günter. Nathalie Günter

Im November vergangenen Jahres, an einem Freitagabend, nehme ich mir vor: Mein nächster Kopfsalat soll von einem Konzert im Bärensaal in Thun handeln. Nicht irgendeinem Konzert natürlich, sondern demjenigen von Patent Ochsner, das ich am 22. November besucht habe. Ich will darüber schreiben, was für ein tolles «Musik-Potpurri» uns die Truppe von Büne Huber mal wieder beschert hat. Ich will mich zurückerinnern, dass ich das erste Mal nach der Geburt meines zweiten Kindes wieder mit ein paar Freundinnen und meinem Mami einen Abend lang unterwegs war. Und ich will darüber schreiben, wie nervig doch viele Konzertbesucher sein können.