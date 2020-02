Kommentar zu den SCL Tigers – Hausgemachtes Scheitern Interne Unruhen haben Langnau einen Playoff-Platz gekostet. Das ist nicht nur ärgerlich – es ist vor allem gefährlich. Marco Oppliger

Konsterniert: Im neuen Jahr haben die SCL Tigers nur noch selten überzeugt. Foto: Raphael Moser

Ist das Verpassen des Playoffs für die SCL Tigers eine Schande? Natürlich nicht. Schliesslich zählen die Emmentaler nach wie vor zu den finanzschwächsten Teams der Liga. Entsprechend ist eine Playoff-Teilnahme für sie nie selbstverständlich. Die viel wichtigere Frage aber lautet: Ist das

Verpassen des Playoffs für die SCL Tigers ärgerlich? Und die Antwort darauf muss lauten:

Ja, absolut!



Denn wie in der Vorsaison präsentierte sich den Langnauern eine überaus günstige Situation: Mit Bern, Gottéron und Lugano befanden sich gleich drei nominell weitaus stärkere Teams während

Wochen im Tief. Und noch bis Anfang Jahr schien es, als ob die SCL Tigers diese Ausgangslage nutzen könnten. Doch dann genügte eine Transfermeldung, um einen gewaltigen Sturm auszulösen. Der Abgang von Leitwolf und Fanliebling Chris DiDomenico zu Gottéron, der während des Spengler-Cups publik wurde, sorgte tagelang für Diskussionsstoff. Vor allem aber offenbarte die Posse um den Kanadier, dass zwischen den Langnauer Entscheidungsträgern einiges im Argen liegt. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Diese Unruhen haben sich auf die Mannschaft übertragen. Weil sie zu diesem Zeitpunkt in ein Tief geriet und in der Folge nur noch selten zu überzeugen vermochte. Damit verpassten die SCL Tigers nicht nur eine grosse Chance, sie haben sich – und das ist weitaus folgenschwerer – in eine gefährliche Lage manövriert.



Denn zum ersten Mal seit ihrer Einführung verspricht die Platzierungsrunde Spannung. Anders als in den letzten Jahren gibt es keine Mannschaft, die dermassen abgeschlagen ist, dass der Ligaerhalt für die Teams auf Rang 9 und 10 praktisch schon vor dem ersten Spiel sichergestellt ist. Wer sich nun in der Krise befindet, hat ein Problem. Für die SCL Tigers hat deshalb allerspätestens am Dienstagabend der Kampf um den Ligaerhalt begonnen.