An besonders heissen Tagen gibt es für die Tiere im Zoo Zürich eine Abkühlung in Form eines Glacés. Die Glacés bestehen aus gefrorenem Wasser, Gemüsen, Früchten und anderen Zutaten. Für andere Tiere gibt es in den Anlagen auch Duschen und für einige Glückliche auch ein eigener Swimmingpool.