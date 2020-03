Gemüsebranche im Stress – Hochbetrieb nach Hamsterkäufen In der Corona-Krise setzt die Schwab-Guillod AG in Müntschemier so viel Gemüse ab, wie sonst nur vor verlängerten Festwochenenden. Stephan Künzi

Bei Schwab-Guillod in Müntschemier wird nach den Hamsterkäufen vom Wochenende jede Hand gebraucht. Der Absatz ist um 30 Prozent gestiegen. Foto: Beat Mathys

In den Hallen der Schwab-Guillod AG geht es zu und her wie in einem Bienenhaus. Besonders in dieser Zeit, in der die Leute aus Angst vor den Folgen der Coronakrise Notvorräte anlegen. Übers Wochenende sind die Läden regelrecht gestürmt worden, und das bekommt die Gemüse- und Früchtevermarkterin aus Müntschemier im Seeland zu spüren: «Der Absatz liegt zurzeit etwa 30 Prozent über dem, was bei uns an einem normalen Tag bestellt wird», sagt Mitinhaber Reto Schwab.