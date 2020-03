Verkehr in Thun – Holzlatten sollen weg – das plant die Stadt Ein breiteres Trottoir, Markierungen auf der Fahrbahn, ein aufgehobener Zebrastreifen: Es tut sich was im Bereich Maulbeerkreisel bis Bälliz. Michael Gurtner

Die Holzlatten auf der Thuner Bahnhofbrücke: Sie sollen im Sommer entfernt werden. Dafür ist vorgesehen, das Trottoir zu verbreitern. Foto: Patric Spahni

Schön ist anders – darüber dürfte in Thun Einigkeit herrschen: Hölzerne Absperrlatten auf der Bahnhofbrücke halten seit Monaten Fussgängerinnen und Fussgänger davon ab, die Strasse in diesem Bereich zu überqueren und Rückstaus in den Maulbeerkreisel hinein zu provozieren. Eigentlich sollte dieser Strassenraum von Mai bis Juli 2020 umgestaltet und saniert werden – doch der Stadtrat wies das entsprechende Projekt im August 2019 zurück. Also blieben als Massnahme aus den Bauetappen 2018/2019 in der Innenstadt die erwähnten Holzlatten installiert.