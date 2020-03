Wechsel in Hilterfingen – Hotel Bellevue au Lac unter neuer Leitung Der neue Hoteldirektor Niklaus Schneider (31) übernahm per 1. März von Felix Milt. Christian Ibach

Niklaus Schneider ist der neue Direktor des Hotels Bellevue au Lac in Hilterfingen. Foto: Christian Ibach

An bester Lage, direkt am Thunersee gelegen, hat das Hotel Bellevue au Lac in Hilterfingen bereits seit seiner Bauzeit während des 1. Weltkriegs eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach verschiedenen Leitungswechseln in den letzten Jahrzehnten war es am 1. März wieder einmal so weit. Der langjährige Direktor Felix Milt ging in Pension. Der bisherige Vizedirektor Niklaus Schneider übernahm die Leitung des grössten Hotels in Hilterfingen.