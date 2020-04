Aus dem Corona-Alltag – Hürdenlauf mit Le Shop Die Odyssee des Herrn Müller: Welche Hürden ein Rentner aus der Agglo Bern überwinden muss, bis er seine Lebensmittel online bestellen kann. Stephan Künzi

Bestellen beim Onlineanbieter Le Shop kann zum Abenteuer werden – nicht nur, weil die Angestellten der Migros-Tochter wegen der Corona-Krise alle Hände voll zu tun haben. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Onlineshopping, so dachte er sich, ist in diesen Tagen eine ganz praktische Sache. Besonders, wenn man wie er das Rentenalter überschritten hat und damit in Zeiten des Coronavirus zu einer Risikogruppe gehört: Statt wie bisher im nahen Migros-Einkaufszentrum einzukaufen, könnte er zu Hause einfach warten, bis der Lieferwagen das Paket mit allem Lebensnotwendigen vorbeibringt. Das ist nicht nur bequemer, sondern schützt vor einer Ansteckung, die gerade bei Seniorinnen und Senioren zu einer schweren Lungenerkrankung führen kann.